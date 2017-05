Ruta del dinero K: piden que se investigue de manera conjunta a Lázaro y CFK

La Cámara Federal porteña ordenó hoy al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Guillermo Marijuan que profundicen la búsqueda de pruebas para resolver un pedido de la Unidad de Información Financiera (UIF) para que la ex presidenta Cristina Fernández y el ex ministro de Planificación Julio De Vido sean citados a indagatoria por lavado de dinero.

La UIF informó que la medida fue dispuesta por la Sala II de la Cámara ante un recurso que presentó para "cuestionar la validez de la resolución del juez Casanello que no hizo lugar al pedido de indagatorias a Cristina Fernández, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti, Carlos Santiago Kirchner y Jorge Ernesto Bringas" en la causa que investiga a Lázaro Báez y a su entorno por lavado de dinero.

El juez, se explicó, fundamentó su negativa en que "el pedido no describía conductas ni pruebas y también porque el delito de asociación ilícita ya está siendo investigado por el juez Julián Ercolini".

La Cámara, dijo la UIF, "señaló que la pretensión de imputación del querellante no es nueva pero que en atención a que ni el Juez ni el Fiscal desarrollaron una investigación previa, el pedido de indagatorias no podía respaldarse en ninguna prueba de la causa".

Y enfatizó que "no puede aceptarse que sea solo Lázaro Báez y su entorno particular sobre quienes se cargue la responsabilidad del inusitado capital ilícito y su circulación, desatendiendo la necesidad de realizar una investigación completa que abarque a los restantes integrantes de esa asociación ilícita", en implícita referencia a la ex mandataria y las otras personas requeridas.

"Porque -añadió- es altamente improbable que esas ganancias ilícitas pertenezcan exclusivamente al patrimonio de la familia Báez y las hipótesis pesquisadas en las causas conocidas como la denuncia original por el delito de 'asociación ilícita' promovida por la diputada Elisa Carrió, la denuncia de 'Vialidad Nacional', 'Los Sauces' y 'Hotesur', respectivamente, claramente así lo indican".

Por ello, explicó la UIF, la Cámara "recomendó que es momento que el juez Casanello y el fiscal Marijuan encaminen la encuesta -también con la necesaria colaboración efectiva de la Unidad de Información Financiera, la Oficina Anticorrupción y la Administración Federal de Ingresos Públicos- de manera que la respuesta al pedido de indagatoria fluya de la causa y no que, como en esta ocasión, derive de la omisión y por no haber sido investigado".

Esa investigación -añadió- debe comenzar partiendo de relacionar las pruebas recogidas en una y otra causa de manera de integrar esta pesquisa a las otras que, como se dijo, se encuentran íntimamente vinculadas, de suerte tal que aun cuando por su magnitud deban transitar esta etapa por separado, confluyan a la conformación de un gran debate que permita dilucidar los cuantiosos hechos de corrupción involucrados".