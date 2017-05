Denunció que dos motochorros se llevaron su bebé, pero lo abandonó

| Publicado en Edición Impresa

Inventó el robo de su bebé para librarse de culpas, cuando en realidad lo había abandonado en la ex Casa Cuna. El relato conmocionó a todo Olmos y movilizó a la policía, que buscaba por todos lados a los presuntos ladrones. Al final, el engaño se descubrió y la chica quedó imputada por una falsa denuncia.

La historia se disparó ayer a la tarde, con un relato escalofriante: “Estaba esperando el colectivo Oeste en 44 y 179, cuando se me acercaron dos tipos en una moto, me amenazaron de muerte con una pistola y me robaron a mi bebé de un mes y 17 días”, fue, en resumidas cuentas, lo que una joven declaró ante la policía en primera instancia.

Un caso semejante requirió la tarea de varios agentes de la zona. Algunos se abocaron a hacer trabajo de campo en esa zona comercial: “Todos los vecinos negaron haber visto movimientos sospechosos”, dijeron las fuentes.

Al mismo tiempo, otro equipo de efectivos se dedicó a tomarle declaración a la joven madre. Las “inconsistencias en su relato” (el hecho supuestamente había sido a las 14.30 y llamó a la policía tres horas después) surgieron con el correr de los minutos y se fueron acentuando cada vez que los uniformados indagaban en cuestiones puntuales y detalles.

Acorrallada por la pesquisa que encabezó la DDI, la chica no tuvo más salida que confesar que había mentido y que, un rato antes de hacer la denuncia al 911, había dejado al nene en la ex Casa Cuna.

Los policías constataron que la criatura está “en buen estado de salud”. Ante la consulta de este medio, ratificaron que continuará al cuidado de profesionales en ese centro de salud, hoy conocido como hospital Sbarra.

La joven mamá “es una chica sin recursos ni estructura familiar de contención” y con la denuncia del falso robo “quería evitar que sus parientes supieran de su decisión” de abandonarlo, se informó.