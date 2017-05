Lo atacaron a culatazos en la cabeza para sacarle $ 8.000

Un comerciante sacaba la camioneta para ir al mercado. Amenazaron a su mujer y le pegaron

Como muchas otras veces, un matrimonio salió en la madrugada de ayer de su vivienda de 528 entre 145 y 146, para ir hasta un mercado de frutas y hortalizas de Burzaco. Allí iban a comprar mercaderías para el local que tienen a metros de su casa. Conscientes del riesgo que implica salir a la calle a esa hora de la noche, primero la mujer, de 63 años, se asomó a la vereda.

Al principio no vio a nadie, pero de repente, como de la nada, “se nos acercaron corriendo tres jóvenes. Entonces le dije a mi marido que se fuera rápido. Hizo marcha atrás con la camioneta como para escapar, pero no pudo esquivar” a los ladrones, reveló a este diario. Alcira Torrico (63) contó que “uno de los asaltantes me encaró y me pedía una y otra vez ‘la plata, la plata’, mientras otro de los delincuentes le apoyó a mi esposo el caño de un arma de fuego en el cuello”.

El hombre “no quería decirles dónde guardaba los 8.000 pesos que llevábamos para comprar. Por eso comenzaron a pegarle culatazos en la cabeza”, provocándole una herida por la que fueronal hospital de Melchor Romero, donde “le dieron puntos de sutura”, dijo Alcira.

Al final, los ladrones consiguieron despojar del dinero a la víctima. Además les robaron dos teléfonos Nextel, los papeles de la camioneta y otra documentación personal.

Torrico calculó que “todo duró entre 15 y 20 minutos”. No había nadie en la calle y los delincuentes se escaparon igual que como llegaron: corriendo.

Para ella, los que cometieron este violento asalto, a cara descubierta, “son de la zona. Y la Policía creo que sabe quiénes son”.

victimas varias veces

Todavía sensibilizada por el robo sufrido horas antes en la puerta de su vivienda, al punto de que en medio de su relato rompió en llanto de bronca e impotencia, la mujer recordó que “el negocio hace sólo dos meses que lo tenemos, pero en el barrio ya tuvimos otros dos asaltos”. Recordó que en noviembre la sorprendieron “cuando llegaba a casa con un bolso donde llevaba 16.000 pesos, a las dos y media de la tarde. Me lo arrebataron y escaparon”. Lo de ayer actualizó un pésimo recuerdo de agosto, cuando al matrimonio lo asaltaron con una mecánica idéntica.