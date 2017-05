Imputan al albañil que denunció a Carrió a cambio de 1.500 pesos

| Publicado en Edición Impresa

El fiscal federal Jorge Di Lello imputó ayer al albañil que confesó ante la Justicia haber cobrado 1.500 pesos para firmar, sin previa lectura, un texto que resultó ser una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la diputada nacional Elisa Carrió.

El representante del Ministerio Público le solicitó al juez federal Claudio Bonadio que realice una serie de medidas de prueba para intentar descifrar “qué se esconde” detrás Saúl Enrique Paz, el hombre que denunció a la referente de Cambiemos.

Paz fue firmante de una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra la titular de la Coalición Cívica que recayó en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, quien primero la desestimó pero luego debió llamarlo a ratificarla por orden de la Cámara Federal porteña.

“Es mi firma, pero no sabía lo que estaba firmando. A mi una persona del barrio, a quien conocí jugando al fútbol, me pidió que saliera de testigo, que firmara. Me dijo que me iba a dar 1500 pesos y me los dio”, dijo cuando lo llamaron a ratificar la denuncia.

En la misma declaración, Paz sostuvo que la persona que le pagó por firmar se llama Alan González, tiene nacionalidad peruana y vive en un barrio de 3 manzanas en Derqui (provincia de Buenos Aires), según dijeron a Télam fuentes judiciales.

Ante esa declaración, la fiscal que intervenía en la denuncia contra Carrió, Paloma Ochoa, requirió que se extrajeran testimonios y se enviara el tema a sorteo para que se investigara el contenido de las declaraciones del falso denunciante.

APORTES DE CARRIO

Fuentes judiciales agregaron que la fiscalía de Di Lello también pretende avanzar con la investigación de algunos aportes que hizo Carrió ante el juez Rafecas, en relación con la denuncia en su contra. La diputada sostuvo que detrás del albañil denunciante, que figuraba en registros oficiales de distintas empresas, podía estar un contador de apellido Jiménez, a quien vinculó con los servicios de inteligencia.

Por otra parte, ayer el fiscal federal Franco Picardi, quien se encuentra subrogando a la su par Ochoa, apeló la desestimación de otra denuncia sobre el patrimonio de Carrió.