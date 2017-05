La Cristina de Bossi, sin humor ni pimienta

| Publicado en Edición Impresa

Por ALEJANDRO CASTAÑEDA

Los imitadores suelen tener un punto débil: los libretos. Parecerse al otro, no es suficiente. El público necesita, además, que detrás de esa similitud haya ingenio, ironía, humor del bueno. La semejanza, más o menos lograda, puede seducir sólo unos minutos, después hay que sostener desde la letra a la figura imitada. Lo de Martin Bossi en el debut de Show Match fue muy pobre. La Cristina de Fátima Flórez –la comparación es inevitable- no sólo lo aventaja a la hora de repasar tics y términos, sino, sobre todo, porque siempre pudo ir encontrando un guión capaz de hablar del personaje y de la actualidad desde una mirada sarcástica y realista. El lunes a la noche hubo que esforzarse mucho para gastar una sonrisa. Hasta Tinelli, que suele festejar exageradamente a los humoristas que van al programa, le costó encontrar algo que le arrancara una carcajada. Tampoco los grandes invitados, tan predispuestos a disfrutar de cualquier cosa, se pudieron tentar alguna vez. Se sonreían y se notaba que les costaba. Lugares comunes y vulgaridades abundaron en la prestación de Bossi. Y eso que la realidad -desde Parrilli a Scioli, desde Macri a la interna del PJ- es muy generosa a la hora de proponer temas y personajes.

Bossi es un artista talentoso. Nadie lo pone en duda. Pero nadie puede hacer todo bien. Una cosa es imitar cantantes, que vienen con la letra puesta, y otra cosa es llevar a escena a una ex presidenta que tiene mucha marcha y mucho material explotable, por delante y por detrás. Fátima había logrado acercarse con buenos recursos al personaje, sin caer en el trazo grueso. Bossi, en cambio, quizá para no meterse en aguas profundas, se dedicó más a burlarse de Tinelli que a otra cosa. Incluso hasta pareció excederse a a la hora de inventariar y de contrastar sus ansias de llegar a lo más alto desde un programa tan chato y repetido. La Cristina de Bossi no redondeó ningún hallazgo. Aunque sobrevoló sobre varios asuntos que invitaban a sacarle el jugo, su debut como humorista estrella de Show Match no tuvo ni gracia ni inteligencia ni pimienta.