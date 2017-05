“El técnico me dio la confianza para ir”

Sus idas al área le están dando un gran rédito a Estudiantes. El oriental es uno de los mejores del semestre en el León

Matías Aguirregaray, un lateral, se está convirtiendo en una de las armas goleadoras del Pincha. Es que el uruguayo tiene libertad absoluta por parte de Nelson Vivas para pisar el área contraria, algo que le está dando un gran rédito al equipo: lo corroboró con los dos goles a Unión de Santa Fe. Es más, estuvo muy cerca de anotar un tercero, que quedó a centímetros de pasar la línea de sentencia.

Después de una gran noche en el plano individual y de una victoria que fue muy trabajada por el equipo, el uruguayo dio una conferencia de prensa en la que se refirió a todos los temas, incluyendo su futuro, dado que culmina su vínculo con el club y no se sabe donde seguirá su carrera deportiva.

Con relación a lo que dejó el encuentro del lunes, sostuvo que “se pudo ganar un partido muy difícil, el equipo viene sintiendo la seguidilla. Se dio la victoria y lo consideramos muy importante por eso”, dijo el Vasquito, quien ahora aspira a que el equipo de lo mejor en el último tramo del torneo, pensando en mantenerse en el lote de los equipos que clasifican a la Copa Libertadores de América de 2018.

EL DESGASTE POR LA SEGUIDILLA DE PARTIDOS

También se refirió a lo que sigue para el Pincha en el campeonato: “hay que pensar en lo que viene y por suerte estamos en zona de clasificación y apuntamos a dar lo mejor en la recta final”, resaltó y agregó que “tuvimos una seguidilla importante de partidos y viajes. Eso se terminó y tenemos la semana para descansar y pensar los partidos”, añadió el jugador de sangre charrúa en su comparecencia ante los medios de prensa en la sala del Country Club.

Otro tema que genera preocupación entre los hinchas del Pincha es el futuro deportivo del lateral. Dejó claro que está muy bien en el club, aunque nadie sabe qué será de su futuro, puesto que el mes próximo termina su contrato personal con la entidad.

“Uno se pone contento cuando hay un interés (NdelaR: se rumorea interés de Racing), porque da la pauta de que uno hace las cosas bien, pero pienso en Estudiantes. Estoy a gusto. Pienso solo en Estudiantes, estoy muy a gusto, el club me brinda todo. Me trataron de la mejor manera y me brindan todo para estar al ciento por ciento”, señaló el jugador que tuvo varias presencias en la selección de su país. Y agregó al respecto: “no hablamos nada. Se va a decidir lo mejor para el club como para mí”, dijo de manera escueta.

SU LLEGADA AL GOL

En cuanto a su momento goleador, explicó: “antes no iba al área, ahora el entrenador me dio esa confianza, porque hice cuatro o cinco goles de pelota quieta. El campeonato pasado también hice seis, pero si no ganás los goles no sirven. Uno está feliz si el equipo gana”, declaró.

Por último, sobre el choque que viene contra Lanús, confió que “vamos a descansar y enfrentar un partido durísimo. Juegan muy bien pero trataremos de dar lo mejor”, finalizó el defensor albirrojo en la rueda de prensa que dio en el predio de City Bell.