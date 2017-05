Aguirregaray se ha convertido en el mejor atacante de Estudiantes

La defensa se volvió permeable. Ayuda mucho tener como “garante” al arquero más sólido del país

| Publicado en Edición Impresa

Por Martin Mendinueta

Otra vez instalado en la tan seductora zona de clasificación a la Copa Libertadores, Estudiantes celebra el fantástico presente de un jugador que va camino a convertirse en ídolo. Lo que está haciendo Matías Aguirregaray genera admiración y elogios. Su particular modo de “encenderse” cada vez que pisa el área rival lo ha convertido en el mejor atacante del “León”. Parece haber firmado un pacto con el alarido supremo.

Contra Unión volvió a marcar goles (el plural no es un detalle menor), evitó (en dos oportunidades) la caída de su arco y resultó la figura del espectáculo. Si además hubiera marcado el tercer tanto (cuando Otero la jugó hacia atrás y él remató buscando colocar el balón contra el palo izquierdo de Nereo Fernández), no sólo se hubiese llevado la pelota como merecido premio, también habría redondeado una noche histórica de su carrera.

En Uruguay seguramente habrán tomado nota de la que ha sido la más brillante actuación de este período en donde viene destacándose de manera repetida. Da la impresión que, instalado en tan alto nivel, sería injusto que no recibiera una nueva citación para la selección “Charrúa”.

Por lo pronto, en Estudiantes ya hace bastante que se convirtió en un titular indiscutido. La decisión de ubicarlo sobre el extremo izquierdo de la defensa no le permitía ofrecer su mejor versión, pero ahora está eficaz como nunca. La naturalidad con la que encuentra ubicación privilegiada en ese rectángulo fatal donde la mayoría se nubla y/o se pone nervioso, lo ha convertido en un “hombre de área”. No cualquiera se destaca allí, entre zagueros fuertes y con oficio. La oportuna aparición por el segundo palo que determinó la apertura del marcador fue muy meritoria; aunque quedó relegada detrás de su deliciosa manera de definir en el segundo gol. Allí lo hizo como un centrodelantero de exquisita técnica. Rodeado de rivales y con el arquero muy cerca, se tomó una fracción de segundo clave para dejar a todos impotentes. Quienes no lo conocen y observan su frialdad en dicha resolución, creerán que se trata de un hombre que juega como delantero.

NO HAY MUCHOS ASi

Tiempo atrás no era un apellido que se repetía en la planilla de los titulares. Entraba y salía. Era discontinuo. Prometía más de lo que realizaba y, para completar un diagnóstico que generaba debates entre los propios hinchas albirrojos, no convencía en la estricta faceta defensiva.

Hoy la realidad lo muestra protagonizando un cambio rotundo. Indudablemente, su crecimiento personal le traerá muchas satisfacciones, entre ellas, mejores contratos y clubes que pregunten por él. Aguirregaray ya está considerado como uno de los mejores marcadores laterales del torneo. Su estilo gusta sin distinción de camisetas.

El último lunes evitó un gol cantado y realizó otro cierre preciso por haber regresado atento a la última línea. Su repunte viene desde hace varias fechas. Ya en el clásico había defendido tal como le gusta a la gente de Estudiantes. La inminente finalización de su vinculo contractual les demandará rapidez y capacidad de seducción a los directivos “Pinchas”. No serán pocos los que buscarán llevárselo.

MENOS MAL QUE ESTÁ ANDuJAR

El dos a cero fue mentiroso. El “Tatengue” mereció, de mínima, un gol y, más allá de aquella aparición impecable del “Vasquito” a centímetros de la línea, fue la gran tarea de Mariano Andújar la que evitó otro resultado. Ha regresado a su mejor nivel. Achica el arco, su sola presencia ya intimida y se lo nota bien preparado físicamente. Actualmente, ningún colega que actúe en el país lo supera. Repasemos: Rossi en Boca, Batalla en River, Campaña en Independiente, Alexis Martín Arias en Gimnasia, Agustín Orión acaba de perder el puesto en Racing, Hilario Navarro en Banfield, Jorge Broun en Colón, Diego Rodríguez en Rosario Central, Rodrigo Rey en Godoy Cruz de Mendoza y Guido Herrera en Talleres de Córdoba, son los más destacados. Hoy por hoy, el mejor arquero del torneo lo tiene Estudiantes y eso representa mucho para un equipo con pretensiones.

Nada será sencillo en el tramo final. Para asegurarse el pasaje copero, este “León” que se ha vuelto permeable deberá recuperar la seguridad defensiva que históricamente lo ha caracterizado.