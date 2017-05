Los docentes advierten que podrían convocar a un paro antes de las vacaciones

Acusan al Gobierno de Vidal de "no tener voluntad de avanzar" en la negociación paritaria. Aguardan una convocatoria formal

El titular de SUTEBA, Roberto Baradel, advirtió hoy que los docentes de la provincia de Buenos Aires podrían anunciar "medidas de acción directa" antes de las vacaciones de invierno porque "el gobierno no tiene voluntad de avanzar".

"Evidentemente el gobierno no tiene voluntad de poder avanzar, ni antes ni ahora. Y eso es lo que estamos reclamando. La palabra la tiene María Eugenia Vidal. Y no se mueven de la pretensión de imponer una pauta y eso no es negociación", aseguró.

En declaraciones a la prensa, el sindicalista admitió que en los últimos días hubo "conversaciones informales" pero que todavía no recibieron una convocatoria concreta para retomar las negociaciones.

En ese marco, adelantó que mañana realizarán una clase pública en capital federal y que, posteriormente, resolverán los pasos a seguir si es que no son convocados. "Estamos pensando (medidas) para antes de las vacaciones de invierno si no hay avances. No se puede entender, nos planteaban el tema de los paros, que querían una discusión con los chicos en las aulas. Los chicos hace dos meses que están en las aulas y el gobierno no se ha movida prácticamente del ofrecimiento que han hecho", aseveró.

Por último, volvió a rechazar la posibilidad de recuperar los días de clase perdidos por los paros durante las vacaciones porque "con eso, el Gobierno está poniendo la responsabilidad del conflicto en los docentes".