El randazzismo insiste en enfrentar a Cristina en las PASO

Aseguran que "es muy difícil pensar en una lista de unidad cuando uno piensa distinto y se lo descalifica"

El diputado bonaerense y referente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro advirtió hoy que "es muy difícil" aceptar una "lista de unidad" para el PJ cuando desde el ultrakirchnerismo se "descalifica" al que "piensa distinto".

En esa línea, el legislador, integrante del espacio que encabeza Florencio Randazzo, recordó que eso le ocurrió "al propio" intendente del partido bonaerense de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, cuando se retiró de una reunión que había convocado el diputado nacional de La Cámpora Máximo Kirchner y fue "acusado de ser funcional a la embajada de Estados Unidos" en Buenos Aires.

Además, confirmó que el ex ministro de Interior y Transporte, quien ayer presentó avales para competir en las PASO del PJ, no asistirá hoy a la sede partidaria nacional a un cónclave de la Comisión de Acción Política (CAP). No obstante, pese a que esa mesa chica orgánica busca establecer un puente entre el cristinismo y la tropa del ex ministro, Navarro dijo que él concurrirá junto a otros randazzistas con el fin de defender la idea de la competencia interna de cara a las próximas elecciones legislativas.

"Es muy difícil pensar en una lista de unidad cuando hay reuniones de leales y de desleales. Es muy difícil pensar en una lista de unidad cuando uno piensa distinto y se lo descalifica", alertó el legislador en declaraciones a la prensa.

Y completó: "al propio Insaurralde le pasó. Es muy difícil pensar en unidad cuando el propio Insaurralde, hace una semana, se retiró de una reunión y fue acusado de ser funcional a la embajada de Estados Unidos".

"Una lista única no ayuda porque se acerca más al pensamiento único que al debate. El peronismo tiene una crisis que no se puede negar y tenemos que reconstruirlo. ¿Qué mejor que el debate para eso? Las PASO son un instrumento que la propia Cristina en su gobierno determinó el marco legal y hay que aplicarlas", finalizó.