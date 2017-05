Curiosidades en el día de Star Wars

El día de la saga de Star Wars, en el que se celebran los 40 años del estreno de la primera película, "Una nueva esperanza", se vive en todo el mundo, pero hoy tuvo si pico máximo cuando John Williams, creador de la inolvidable música de las películas, saludó por Twitter a los fans.

La publicación fue realizada por el director de la octava entrega, “The Last Jedi”, quien se encontraba con Williams en una sala de grabación. El compositor le dijo a la cámara “May the fourth be with you” (un juego de palabras en inglés entre “force” y “fourth”), desatando la locura de los usuarios de la red social.

En el marco de la fecha que se festeja, esta sea quizás una de las curiosidades más destacadas del mundo Star Wars:

Perú tiene a 533 personas que se llaman Leia, dos responden al nombre de Vader y otro al de Skywalker, según un informe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Entre los nombres del ficticio universo creado por George Lucas, Han es el segundo más utilizado con 365 personas que son tocayos del capitán Solo.

Luke también es el nombre de 198 peruanos y Anakin figura en los nombres de 104 personas, en referencia a estos dos miembros de la familia Skywalker, protagonistas de las dos primeras trilogías creadas por Lucas.

Arturito, como se conoce popularmente en Latinoamérica al simpático droide R2-D2, es parte del nombre de una veintena de ciudadanos peruanos.

Otras ocho personas se hacen llamar Kenobi y cuatro Obi, mientras que una sola lleva en su documento nacional de identidad (DNI) el nombre completo de Obi-Wan Kenobi, en honor al gran maestro jedi.

El lado oscuro también está presente entre los peruanos con dos personas que se llaman Vader y una que responde al nombre de Darth, apelativo que tienen todos los sith.

La presencia de Star Wars entre los nombres de los peruanos alcanza incluso a sus películas más recientes como "Rogue One", ya que en Perú existen hasta cuatro personas que se llaman Cassian, igual que el capitán Cassian Andor, interpretado en el cine por el actor mexicano Diego Luna.

Sin embargo, el universo de Star Wars es tan amplio que todavía quedan muchos nombres por escoger para próximos bautizos, como Yoda, Lando, Boba Fett, Dooku, Padme, Rey, Finn, Poe, Kylo Ren, o incluso Jabba, Chewbacca, Jar Jar Binks y C-3PO.