Cristina Kirchner insinuó que no será candidata previo a su viaje a Europa

La ex mandataria brindó una charla en la sede de SADOP donde destacó la importancia de la “unidad”

Este jueves, Cristina Kirchner dio una charla en la sede de SADOP, gremio que agrupa a los docentes privados, e insinuó que no será candidata en las elecciones legislativas de este año.

"Voy a ser absolutamente sincera: he sido dos veces presidenta, he tenido uno de los honores más grandes que es que su pueblo te vote y que cuando te tiene que votar de vuelta, te voten por 10 puntos más que la primera vez", indicó.

Y agregó: "Para mí lo importante es que vuelvan ustedes, los jóvenes, los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, los que creen en el país, los estudiantes, los científicos".

"Les pido que nos den una mano para reconstruir la Argentina (...) Y, por favor, no lo estoy haciendo desde mi persona, me excluyo, me excluyo y que nadie grite nada, me excluyo -repitió- porque es necesario enseñar a pensar a la gente sin que la confundan con falsos dilemas o estúpidas contradicciones, o un nombre o un apellido", afirmó.

La ex presindeta dijo que quiere "ser la que más ayude a construir esa unidad” y pidió trabajar por la "unidad del movimiento obrero".

Cristina Kirchner viajará mañana a Europa, luego de haber depositado los 150 mil pesos de caución real que le había fijado el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa "Los Sauces".

Durante la charla en SADOP, la ex mandataria anunció que "no hará el capítulo inglés" de su viaje porque esa estadía implicaba "estar afuera" del país "dos semanas".

"Voy a ir una semana, para únicamente estar en Grecia y Bruselas, donde tenemos compromisos institucionales, con parlamentarios y dirigentes políticos importantes", indicó.

"El año pasado me invitaron también de Oxford, no pude ir. Me volvieron a invitar este año, pero les voy a agradecer profundamente la invitación", dijo y atribuyó su decisión a "lo que pasó ayer en Argentina", en referencia al fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la pena "dos por uno" para un delito de lesa humanidad.

Al respecto, afirmó no querer "estar dos semanas afuera del país y no estar apoyando y ayudando en esto que es una tarea fundamental. Lo decidí porque siento como que alguien, allá arriba, me está diciendo 'No estés tanto tiempo afuera'", agregó.