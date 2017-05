Es la hora del torneo Metropolitano

Gimnasia hará su presentación contra MUPOL. Estudiantes, que se encuentra atravesando una situación “muy delicada” jugará ante Lanús; mientras que Banco Provincia decidió postergar su debut en el certamen para el próximo 19 del corriente

Por ADRIAN D'AMELIO

Para los clubes platenses; Gimnasia, Estudiantes y Banco Provincia arrancará la competencia a nivel metropolitano con su participación en el torneo de División de Honor, ya que los tres equipos desistieron de participar en la Copa “Chulo Olmo” -no era obligatoria- al priorizar la Liga Argentina Femenina de Voleibol, en la primera parte del año.

Sin lugar a dudas, Estudiantes se encuentra atravesando una situación muy particular con respecto a la conformación de su equipo. Con respecto a ese tema en la noche de ayer este medio dialogó con la entrenadora del conjunto albirrojo, Marita Paredes.

“Estamos atravesando un momento de transición y nos tenemos que adecuar a lo que pretenden el club para el vóley. Por tal motivo vamos a afrontar el torneo con un puñado de jugadores mayores, mientras que el resto del plantel lo completaremos con juveniles de la institución”, sostuvo Paredes.

De acuerdo a lo que señaló, la propia entrenadora estudiantil en el equipo solamente estarán tres jugadoras mayores: Ana Paula Valle, Mariana Calvo y Giselle Dopozo; mientras que las restantes serán valores surgidas de las categorías menores del club, ya sea Sub 21, Sub 19 y Sub 17.

“Con este panorama, nuestra meta pasa por no pelear los puestos de abajo, pero los integrantes del cuerpo técnico estamos confiadas en que las chicas del club puedan hacer un buen papel”, remarcó Marita Paredes.

Por otra parte, la entrenadora de Estudiantes agregó que “muchas jugadoras decidieron abandonar la práctica del vóley por razones particulares; mientras que otras tomaron la determinación de emigrar para irse a jugar a otro club”. Al margen este medio averiguó que se encuentra entrenando con el plantel albirrojo, la experimentada Mara Ré; aunque se están haciendo gestiones con Universitario para conseguir su pase.

Claro que el vóley de Estudiantes en general está atravesando una situación por demás delicada, ya que al no contar con el gimnasio “Pedro Osácar” de la sede social de avenida 53 se encuentra entrenando en las instalaciones del Club Sud América, en Tolosa; aunque en los partidos por el torneo hará las veces de local en el Polideportivo del Country Club de City Bell.

En lo que respecta a lo estrictamente competitivo, Estudiantes estará haciendo su debut el sábado, desde las 21, cuando visite a Lanús por la primera fecha del Metropolitano de División de Honor.

Por su parte, Gimnasia, que estrenará su título obtenido en la última Liga Femenina Argentina, hará su presentación en el Metro también el día sábado, cuando desde las 21:30 reciba a MUPOL, en el Polideportivo “Víctor Nethol” de la sede social de calle 4.

Para este torneo, Paula Casamiquela no contará con la líbero Jazmín Molli, que fue cedida a préstamo a San Lorenzo de Almagro. Por tal motivo, la entrenadora mens sana decidió subir al plantel superior a la juvenil Marianela Caporali.

En tanto, la brasileña Fernanda de Souza Melo se reincorporó a los entrenamientos de Las Lobas el martes pasado y de acuerdo a los dichos de la propia entrenadora estará presente desde el arranque en el partido del sábado en el Poli.

Cabe señalar que Fernanda de Souza Melo fue determinante para que Gimnasia se quede con la Liga Argentina Femenina de Vóley 2017. A tal punto que fue elegida como la mejor jugadora (MVP) de la competencia, que terminó con el triunfo del equipo mens sana contra Vélez adjudicándose de manera invicta el certamen, lo que además le permitió cortar una “sequía” de 14 años.

Además, la brasileña De Souza Melo se ganó el cariño del público tripero por su entrega y sacrificio a la hora de disputar cada pelota. Cabe destacar que la oriunda de Minas Gerais renovó su contrato por una temporada con Gimnasia, cuando en principio iba a jugar solamente a la Liga.

Por otro lado, este medio también pudo averiguar que Gimnasia se encuentra haciendo gestiones por una jugadora experimentada, que puede ser una “gran sorpresa” para el ambiente del vóley de nuestra ciudad; aunque la fuente consulta prefirió mantener en reserva el nombre de la jugadora en cuestión.

En lo que se refiere a Banco Provincia decidió postergar su debut en el torneo como consecuencia de que tres jugadoras de su plantel superior se encuentra afectadas al seleccionado argentino juvenil, que disputará en Costa Rica, la Copa Panamericana Sub 20.

Las jugadoras de “Las Guapas” que forman parte de la plantilla de “Las Panteritas” son Valentina González, María de la Paz Corlabán y Fiamma Biain.