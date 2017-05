Un mimo para cada tipo de piel

El viento y las bajas temperaturas afectan directamente al rostro, pero no todos deben utilizar los mismos tratamientos

El otoño siempre comienza lento y con un clima que pocas veces es frío realmente. Pero cuando ya se afianza, el viento y la baja en la temperatura afectan la piel, especialmente el cutis ya que se trata de una de las zonas más fina y expuesta directamente, por lo que hay que estar muy atento a los cuidados para prevenir las arrugas y la deshidratación en el rostro.

Lo primero que se debe tener en cuenta es que no todas las pieles necesitan los mismos cuidados, ni si quiera con la misma frecuencia por lo que será esencial enfocar el tipo de cutis.

Piel sensible

Los cambios de temperatura en las pieles sensibles a menudo enrojecen e incluso pueden derivar en afecciones más serias como la cuperosis o rosácea. Para evitar estos problemas hay que tener siempre a mano una crema hidratante especial para este tipo de cutis, cuya aplicación deberá repetirse periódicamente siempre que se note el rostro tirante o seco, síntoma principal de que la piel está sufriendo.

Piel seca

En muchos casos el problema de sensibilidad en la piel va asociado a una piel seca y deshidratada. En esta situación nunca se debe descuidar la hidratación, siendo recomendable la utilización de cremas nutritivas o compensadoras que aportan un extra, ideal para que la piel recupere el equilibrio y la deshidratación.

Por lo general este tipo de crema suele ser muy untuosa y deja en el cutis una especie de segunda piel protectora, por lo que sólo se debe utilizar en invierno.

Piel mixta

Las personas de piel mixta no deben descuidar tampoco la hidratación y los cuidados de su piel. Si bien no necesitan hidratar su cutis con la misma frecuencia que una piel seca o deshidratada no deben olvidar ciertas zonas, especialmente las mejillas que suelen ser las que más sufren los cambios de temperatura.

Para este tipo de pieles hay que tener en cuenta que no todas las zonas del cutis necesitan la misma cantidad y nivel de hidratación. Especialmente la zona T (frente, nariz y mentón) suelen ser las zonas más grasientas, por lo que se puede probar a aplicando una crema hidratante menos untuosa en esa zona y una más nutritiva para la zona de las mejillas.

Piel grasa

Incluso las pieles grasas necesitan un control de hidratación y protección contra las bajas temperaturas. En estos casos se hará esencial encontrar una crema hidratante especial para pieles grasas, que sea oil free y no comedogénico, para asegurarnos que no tapará los poros.

Consejos generales

Además de lo anterior, se deben tener una serie de consideraciones válidas para todo tipo de pieles y que no deben pasarse por alto.

Es mejor usar maquillaje en crema durante el invierno, de esta manera se asegura una segunda piel cuando se salga a la calle. Si el cutis es graso, hay que buscar en el mercado maquillajes en crema oil free.

No olvidar la protección solar. Mucha gente piensa que los rayos del sol no afectan los días nublados y de invierno, y no es así. Los rayos del sol siguen incidiendo la piel cuando el clima es frío y será necesario seguir protegiéndola de ellos. Con una protección entre el SPF 15 o el SPF 20 puede ser suficiente.

No hay que abusar de la exfoliación en otoño e invierno. Aunque nunca se debe abusar de la exfoliación, sea la época que sea, pero en este caso con más motivo, ya que después de la exfoliación el cutis se puede sentir muy vulnerable los cambios de temperatura.

Es esencial proteger adecuadamente otras partes del cuerpo como las manos, cuello y piernas.