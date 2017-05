“Si quieren llevarse a Sampaoli tendrán que pagar la rescisión”

José Castro, titular del equipo andaluz, dijo que sólo dejarán ir al DT a cambio de 1,5 millones de euros

El presidente del Sevilla de España, José Castro, advirtió que si la AFA pretende contratar al santafesino Jorge Sampaoli para que se haga cargo del seleccionado argentino “deberá pagar la cláusula de rescisión”, que asciende a un millón y medio de euros.

“Si quieren llevarse a Sampaoli deberán pagar la cláusula de rescisión, ya que tiene un año más de contrato. Si no la abonan no hay ningún tipo de negociación”, aseguró Castro.

“Lo único que me preocupa es que Jorge (Sampaoli) siga trabajando para conseguir los nueve puntos que restan hasta que concluya la Liga”, agregó.

Castro admitió que la dirección deportiva de Sevilla “no deja de trabajar” en la búsqueda de posibles “jugadores y entrenadores” para el futuro.

“Si la AFA o quien sea viene a pagar la cláusula, Sevilla no se va a quedar parado”, sentenció Castro de cara al futuro.

EN AFA ESTAN ATENTOS A MESSI

Por otro lado, conocida la noticia sobre que Lionel Messi no estaría hoy en Zurich para realizar su defensa ante la Comisión de Disciplina de la FIFA por la suspensión de cuatro partidos como jugador del seleccionado argentino -de los cuales ya cumplió uno- que recibió tras el partido ante Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas, en la AFA todavía guardan esperanzas de que le reduzcan la sanción. Messi se defendería a través de una videconferencia.

Leo argumentó que no viajará por “problemas personales”, por lo que estará representado por Andrés Urich, flamante asesor legal de la AFA, quien ya viajó a Barcelona para acompañar en Zurich a Juan de Dios Crespo, abogado contratado por la AFA.

Messi habría decidió no viajar a la capital de Suiza para realizar su descargo ante la FIFA. Pero la decisión no fue confirmada por el jugador ni por ningún integrante de su círculo familiar. Por esa razón, desde la AFA esperan que el anuncio de su no comparecencia sólo sea una movida para evitar el acoso mediático y que a última hora se presente en la sede de la FIFA, lo cual sería valorado como un gesto muy positivo por la entidad que comanda el fútbol mundial.

Los dirigentes de la AFA guardan esperanzas de que el crack rosarino recapacite y se siente frente a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, ya que su presencia física podría influir al momento en que el tribunal tome la decisión.

“Es importante que concurra junto con los abogados de la AFA para realizar su exposición y así lograr una reducción de la pena”, había explicado Claudio Tapia, presidente de la AFA, en la previa de la final de la Copa América de Fútsal, en San Juan.