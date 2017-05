Independiente tomó una polémica decisión

| Publicado en Edición Impresa

Ezequiel Barco quedó desafectado de la lista de jugadores del seleccionado argentino Sub 20 que irá al Mundial de Corea, según dispuso el entrenador Claudio Ubeda, tras la renuencia del club Independiente de ceder al futbolista a la gira por Vietnam, previa a la competencia.

Barco, de 18 años, fue reemplazado en la lista por Ignacio Méndez, de Argentinos Juniors. Se trata de la enésima decisión polémica que envuelve a la dirigencia con los seleccionados argentinos en los últimos tiempos, aún en la nueva gestión de AFA, cuyo vicepresidente segundo, Hugo Moyano, es el titular de Independiente.

La directiva que encabeza Moyano priorizó al club en desmedro del seleccionado, pese a integrar la cúpula en la gestión recientemente iniciada en la AFA, que comanda su yerno, Claudio Tapia.

firme postura

Independiente ninguneó a Ubeda y se mantuvo firme para que Barco juegue el clásico ante Racing dentro de diez días. Ahora el juvenil se queda sin el Mundial. Barco faltó a la convocatoria para el entrenamiento de ayer por la mañana, y el martes el futbolista también había trabajado por la mañana con Independiente en Villa Domínico.

Ni bien terminó el entrenamiento, Ubeda supo de un par de dirigentes que Independiente avisó que no dejaría a su jugador viajar a Vietnam, en la gira previa.

Ubeda el martes había avisado que no puede haber “privilegios para nadie” y ayer bajó el martillo, porque si bien Independiente no quiso que vaya a la gira, él lo sacó de la lista del Mundial.

En su momento, desde la dirigencia de Independiente apuntaron contra el cuerpo técnico del Sub 20 en cuanto a que no le tenían en cuenta y que recibió un destrato. “De ninguna manera y en ningún momento se sintió incómodo en el Sub 20”, aseguró Omar Barco, el padre del futbolista, por TyC Sports, con lo cual echó por tierra aquel argumento. En un aséptico parte, la página oficial de la AFA, informó que “El jugador Ignacio Méndez, de Argentinos Juniors, fue convocado para la Selección en reemplazo de Ezequiel Barco, de Independiente y a continuación se informó los partidos que jugará el equipo y la nómina en la que no está Barco.