Garro habló de la visita que le hizo a Cartasegna: "Estuve con el fiscal y lo vi bien"

El jefe comunal mantuvo un encuentro con el funcionario que por estas horas se encuentra internado en el Hospital Italiano. "Es algo que preocupa mucho. Es indignante" opinó el intendente

El intendente de la Ciudad, Julio Garro, también se refirió al brutal ataque que sufrió el fiscal Fernando Cartasegna durante la tarde del miércoles. Al respecto señaló que "es indignante tener que soportar como sociedad este tipo de episodios, en tiempos como estos donde entendemos la independencia del poder Judicial, del Legislativo y del Ejecutivo" y no descartó que el hecho pueda estar vinculado a "la pelea que se está dando desde hace mucho tiempo con ciertos sectores de tintes mafiosos".

"Quizás estos coletazos lamentables y muy tristes tenían que suceder. Yo creo que la sociedad no imaginaba que pudiera ocurrir una cosa de estas, un episodio terriblemente brusco y fuera de lugar. Es muy llamativo que haya sucedido en el juzgado penal justo donde se trabaja para hacer justicia para que el detenido y el imputado puedan recibir una condena y poder trabajar desde el Servicio Penitenciario una reforma de conducta para poder reinsertarse en la sociedad" opinó el jefe comunal en la entrevista que ofreció este miércoles a JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA

Tras el ataque, el intendente reveló que se dirigió al Hospital Italiano para saludar al funcionario y a su familia. "Lo vi sentado en la cama. Estaba bien. Hemos conversado muchas cosas. Me ha comentado un poco lo que le había sucedido. Sólo me permití aconsejarle que es un momento para estar con la familia, para dialogar y fortalecerse porque en la vida hay que seguir no sólo viviendo sino que además impartir justicia" comentó.

Al analizar el episodio de violencia que le tocó vivir al funcionario que investiga una trama de sobornos y comisiones en los que estarían implicados policías y abogados "caranchos", Garro postuló que frente al hecho "la sociedad en general se está planteando este tipo de sensaciones" ya que "si un fiscal vive este tipo de situaciones en su propio despacho que queda para el resto de nosotros".

"Es algo que preocupa mucho porque imaginen a la sociedad como debe sentirse en líneas generales porque si esto le pasa a un fiscal o le puede pasar a un intendente, como ha sucedido, que queda para el resto de nosotros. No es que seamos menos pero se debe tener en cuenta que lograron ingresar a un juzgado penal" remarcó el Intendente.

Manifestó que pese al mal momento que vivió pudo ver a Cartasegna "animado, incluso con muchas ganas de volver a la fiscalía mañana mismo". Y evaluó "Cuando uno se mete a dar estas peleas profundas uno sabe que no es gratis. Cuando uno persigue el convencimiento que tiene uno quizás en ese camino va tocando intereses y que genera que estas cosas pasen".