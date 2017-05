Conte Grand: "‘Procurador le pido disculpas por lo que estoy causando’ dijo Cartasegna"

Así lo sostuvo el Procurador bonaerense al referirse al primer contacto que mantuvo con el fiscal tras el violento ataque. Precisó que la frase estuvo acompañada de un marcado gesto de congoja

Tras el violento ataque que sufrió el fiscal platense Fernando Cartasegna, el Procurador General de la Suprema Corte Julio Conte Grand dialogó con la prensa sobre el episodio de violencia que tuvo lugar esta tarde en el edificio de 7 entre 56 y 57. Además de brindar precisiones sobre las circunstancias en las que se perpetró el acto, el jefe de los fiscales bonaerenses brindó detalles del estado de salud del funcionario que debió ser internado en el hospital Italiano de la Ciudad.

“Nosotros tuvimos la información y vinimos de inmediato. El fiscal Cartasegna fue agredido dentro de su oficina, fue tomado por la espalda por una persona que no pudo identificar, aparentemente lo ataron boca abajo, por las piernas y por los brazos, lo amordazaron, le hicieron algunas manifestaciones intimidatorias sobre su persona y su familia”, explicó esta tarde Julio Conte Grand en un diálogo que mantuvo con la prensa.

Al referirse al primer contacto que mantuvo con el funcionario violentado, el Procurador indicó que al llegar a la Fiscalía inmediatamente estableció contacto con el fiscal Cartasegna quien, según relató, lo miró acongojado por la situación y le hizo un humilde pedido de disculpas por los hechos que habían tenido lugar. "Me miró acongojado y me dijo: ‘procurador le pido disculpas por lo que estoy causando’. Le di un abrazo” sostuvo Conte Grand.

Aclaró que las acciones intimidatorias fueron en contra de su persona pero nada en particular según lo que ha podido declarar (Cartasegna) a la fiscal actuante la dra. Ana Medina. No tenemos precisión de lo que ha dicho ni tampoco, pero el fiscal pudo de alguna manera realizar una comunicación telefónica aunque no podía hablar, una acción que permitió tomar contacto con la dificultad que estaba atravesando y poder liberarlo".

Especificó que tras tomar conocimiento del hecho, inmediatamente se hizo presente el área de Policía Científica de la provincia de Buenos Aires, quien llevó adelante los trabajos pertinentes para recabar toda la información y prueba necesaria. Remarcó además que se le tomó declaración tanto al fiscal como a todas las personas que de algún modo habían estado en el momento del ataque.

En otro tramo de la conferencia que brindó, Conte Grand adelantó que el próximo paso será revisar las grabaciones tomadas por un circuito periférico de cámaras de seguridad que ya se han protegido y aclaró que en el momento en el que fue hallado el fiscal, la oficina estaba cerrada con llave por dentro de acuerdo a lo que manifestó el propio Cartasegna y quienes acudieron a su rescate. Confirmó además que le dejaron escrito con azúcar la palabra Nisman.