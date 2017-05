Dieron de alta al fiscal Cartasegna: "no entiendo bien qué me pasó, fue bastante fuerte"

Pasó la noche hospitalizado por precaución después de la violenta agresión sufrida ayer por la tarde

El fiscal Fernando Cartasegna, a cargo de una investigación colateral al caso de los comisarios bonaerenses acusados de recibir coimas, dijo hoy "no" entender "muy bien qué" le pasó ayer cuando fue golpeado, maniatado y encerrado en su despacho por una persona, hecho que consideró "bastante fuerte" y que pidió que se "investigue".

"Quiero llevarle tranquilidad a la gente que me quiere, estoy bien, un poco lento para hablar, pero estoy bien", expresó el funcionario, que, si bien recibió el alta médica esta mañana, continuaba con medicación.

"No puedo contar (mucho), me pidió la fiscal (Ana Medina) que tenga mucha prudencia, por cómo fue el hecho. No entiendo bien qué me pasó. Fue bastante fuerte, es cuestión de que lo investiguen", dijo el funcionario en declaraciones a la prensa.

El funcionario judicial recibió el alta médica esta mañana a las 7:45hs. y se retiró del hospital junto a sus familiares. "En el día de la fecha fue dado de alta de internación el Dr. Fernando Cartasegna", dice el parte médico dado a conocer esta mañana desde el hospital.

El documento añade que Cartasegna "evolucionó favorablemente del cuadro que motivara su ingreso al Hospital. Los estudios complementarios efectuados fueron normales" y agrega que "se retiró por sus propios medios y acompañado por familiares" a su vivienda de Gonnet. El parte finaliza: "Seguirá bajo control médico ambulatorio".

Cartasegna, quien tiene a su cargo una causa por presunta corrupción policial y varias por trata de personas, apareció ayer por la tarde golpeado, amordazado, con las manos y pies atados y con un cable al cuello dentro de su despacho, tras haber sido agredido y amenazado por tres personas el fin de semana.

El hecho ocurrió entre las 16:30hs. y las 17hs. en el edificio de la Fiscalía ubicado en 7 entre 56 y 57, y fue descubierto porque el fiscal, a pesar de encontrarse en esa situación, pudo realizar un llamado telefónico y la custodia del edificio lo fue a rescatar.

“Fue agredido dentro de su oficina, tomado por la espalda por una persona que no pudo identificar, aparentemente lo ataron boca abajo, por las piernas y por los brazos, lo amordazaron, le hicieron manifestaciones intimidatorias sobre su persona y su familia”, relató tras conocer el hecho el procurador General bonaerense, Julio Conte Grand.

El Procurador agregó que Cartasegna sufrió “alguna desestabilización emocional” y tiene “un cuadro hipertensivo controlado”, pero ningún riesgo para su salud.

En tanto, una fuente de la investigación dijo que el fiscal tenía las manos atadas con cintas de embalar, los pies también amarrados con hilos de coser expedientes y el cuello atado con un cable de computadora.

Además, se encontró la puerta cerrada con llave, por lo que se investiga si quien lo atacó ingresó a la fiscalía sin que él lo advirtiera y se escondió en algún lugar hasta consumar la agresión.

Al momento del hecho, en la Fiscalía casi no había personal y sólo se encontraba personal retirado del Servicio Penitenciario Bonaerense que es el que habitualmente realiza las tareas de seguridad en el edificio, mientras que la custodia que se le había asignado no estaba en ese momento en el lugar.

El ataque no es el primero que sufre Cartasegna, ya que justamente el pasado fin de semana denunció y expuso ante los medios de prensa que había sido golpeado y amenazado en la calle y que también había recibido panfletos intimidatorios en su casa y en su despacho en los que decía "Conozca al próximo Nisman".