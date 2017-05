Garavano: "un fallo de 2x1 en ningún escenario me parece bueno"

El ministro de Justicia cuestionó el fallo que benefició a un condenado por delitos de lesa humanidad

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, aseguró hoy que "no" le "parece justo que se aplique la ley" conocida como "2x1" en "ningún escenario", luego de que la Corte Suprema de Justicia aprobara ayer la aplicación de ese cómputo de pena en un caso de delitos de lesa humanidad.

El funcionario nacional, no obstante, aclaró que el Gobierno tiene una "posición institucional respetuosa" de la sentencia, debido a que la Corte es el último "intérprete de la ley".

En declaraciones a la prensa, y al pedírsele una opinión sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia, Garavano manifestó: "no me parece justo para ninguna persona que esté hoy condenada que se aplique esa ley". Y agregó: "un fallo de 2x1 en ningún escenario me parece bueno".