El miedo a los robos se vuelve a meter en las escuelas platenses

Los episodios de los últimos días renuevan la preocupación de padres, docentes y alumnos

“Yo no dejo sola a mi hija ni un segundo. La traigo a la escuela y la vengo a buscar al colegio todos los días”, dice la madre de una estudiante de 2º año del secundario del Normal 3, vecina de Altos de San Lorenzo, que a raíz de los últimos hechos de inseguridad ocurridos en las inmediaciones de la institución de 58 entre 8 y 9 tiene miedo y no se despega de la adolescente.

El fantasma de la inseguridad vuelve a sobrevolar las escuelas de la Ciudad. Entre algunos casos concretos de robos e intentos de secuestros de alumnos y rumores sobre episodios delictivos ya producto de la sugestión y o de una suerte de psicosis colectiva, lo cierto es que hay una clara preocupación en las comunidades educativas de los colegios.

En los últimos días se sumaron varios episodios relacionados con la falta de seguridad en los alrededores de los espacios escolares. El jueves de la semana pasada el clima del Normal 3 se conmocionó a raíz de la situación que vivió una alumna del establecimiento, de 17 años, que sufrió un intento de secuestro a pasos de la entrada del colegio.

Al hecho se le agregan, según se señaló desde el mismo seno de la institución, los casos de chicos que asisten a esas aulas y que son víctimas del accionar de ladrones que, incluso en ocasiones con alguna violencia, han querido despojarlos de celulares o del poco dinero que lleva consigo un adolescente que concurre a clases.

Según dijeron padres que van en busca de sus hijos, en el Normal 3 creció la cantidad de adultos que resolvieron que los chicos no vayan ni vuelvan solos de las escuela. “Cada vez somos más porque tenemos miedo”, remarcó Gisel Blanco, madre de una estudiante que va a al 3º del turno tarde.

En la zona del Sagrado

Ahora, las madres de chicos que cursan el cuarto año secundario del Sagrado Corazón plantean la inquietud que crece entre ellas por diferentes hechos de inseguridad que han tenido a sus hijos como víctimas.

Según precisaron, la modalidad en estos días es que interceptan a los chicos a la salida del colegio para robarles”. La madre de un estudiante, preocupada por la “seguidilla” de ataques, indicó que el viernes de la semana pasada, en 9 y 58, cuatro jóvenes “apretaron” a un alumno del establecimiento. “Le pidieron plata y justo un papá vio lo que pasaba, se acercó y los sacó de ahí”, contó la mujer a la vez que relató lo que pasó dos semanas atrás cuando en 8 entre 55 y 56 a un estudiante del Sagrado le quisieron arrebatar la mochila. “Como el nene tenía 100 pesos se los dio y así zafó de que se llevaran la mochila o que lo lastimaran a él”. También sumó el caso de una alumna que en una hora libre fue a almorzar a Plaza Moreno y le robaron el dinero que tenía.

Piden medidas de seguridad

En el Normal 3, antes incluso del intento de secuestro denunciado por la alumna, comenzaron a implementarse distintas medidas preventivas contra la inseguridad. Integrantes del Centro de Estudiantes, por caso, siguen la rutina de recorrer periódicamente salón por salón para advertirles a los chicos que, en la medida de lo posible, tomen recaudos a la hora de entrar y salir del colegio.

“Nosotros, desde el establecimiento hacemos todo lo posible por prevenir este tipo de hechos, pero la verdad que no recibimos ninguna colaboración contra inseguridad. El intento de secuestro fue el jueves de la semana pasada y desde entonces, aunque hicimos el pedido en la comisaría Novena, no hemos visto ninguna custodia. El año pasado vigilaban la zona agentes de la Policía Local, pero ya este año no se los vio más”, reclamó el jefe de Preceptores y secretario de la Unidad Académica, Daniel Dalto.

Asimismo, el párroco del Sagrado Corazón, Francisco De Rito, denunció en que pleno horario de entrada de los estudiantes, pasadas las 7 de la mañana “todos los días se apaga el alumbrado público de diagonal 73, y a esa hora, con la inseguridad que hay en la zona, todavía es de noche. Los padres han pedido a la Municipalidad que arreglen las luminarias pero no han conseguido ninguna respuesta”.