Antes de partir a Europa, Cristina se empieza a bajar de una candidatura

“Me excluyo”, le dijo a sindicalistas. Recortó la gira y al final, no viaja su hija Florencia

| Publicado en Edición Impresa

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner viajará esta noche finalmente a Europa aunque se quedará solamente una semana y no dos como tenía previsto en un principio. Llegará mañana a Grecia y luego irá a Bélgica. Desistió de ir a Inglaterra, donde iba a disertar en The Oxford Union. La otra novedad es que no la acompañará su hija Florencia, también procesada en la causa “Los Sauces”, por cuestiones personales, dijeron desde su defensa.

Ayer, a horas de partir rumbo a su periplo europeo, pasó por la sede de un sindicato docente y dejó definiciones políticas, entre ellas, insinuó que no será candidata en las próximas elecciones legislativas: “No me interesa… les voy a ser absolutamente sincera, yo fui dos veces presidenta… para mí lo importante es que vuelvan ustedes, los jóvenes, los trabajadores, los estudiantes, los comerciantes, los científicos, los que creen en el país. Y en esto creo que el movimiento obrero tiene una inmensa responsabilidad en esto”, dijo en su breve discurso ante un público que le pedía que se presente en octubre.

En ese sentido, al final del acto, la ex mandataria insistió en que “hay que ayudar a reconstruir la Argentina, y no lo hago desde mi persona, me excluyo, y nadie grite ni nada... me excluyo. Es necesario ayudar a pensar a la gente sin que la confundan”.

En la charla organizada por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), también habló de su viaje al Viejo Continente: “He decidido que el capítulo inglés no lo voy a hacer, y voy a ir una semana para únicamente estar en Grecia y Bélgica, que tenemos compromisos institucionales con parlamentarios y con dirigentes políticos importantes europeos. Hablaré con Oxford y les voy a agradecer la invitación”, explicó tras asegurar que la decisión la tomó, en parte, por el fallo de la Corte Suprema de beneficiar con la derogada ley del 2x1 a un ex represor durante la dictadura militar.

LOS 150 MIL PESOS

Por otra parte, sobre el final del horario judicial el juzgado de Bonadio se notificó ayer del depósito de los 150 mil pesos que había hecho el jefe de la bancada de diputados kirchneristas, Héctor Recalde.

De todas maneras, la Sala I de la Cámara Federal tiene en su manos la apelación presentada por la defensa para cuestionar la caución y también la orden de presentarse en los tribunales federales a más tardar 48 horas después de su regreso al país.

Dentro de sus primeras actividades, la ex mandataria tiene previsto el próximo domingo, a las 11, una visita a un Campo de Refugiados, a la Acrópolis y al Museo Nacional Griego, mientras que a las 20 compartirá una cena con Panos Rigas, Secretario General de Syriza. En tanto, el próximo lunes mantendrá un encuentro con el primer ministro griego, Alexis Tsipras, y otro con el Presidente del Parlamento, Nikos Voutsis.

El martes 9 de mayo, la ex presidenta tiene previsto arribar a Bruselas a las 19.45, donde al otro día se reunirá en el Parlamento Europeo con un grupo de eurodiputados, donde además ofrecerá una conferencia, y mantendrá una audiencia con el secretario general de la Confederación Europea Sindical, Luca Visentini.