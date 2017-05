Scioli visitó a productores de Mercedes junto a La Cámpora

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli continuó hoy con sus recorridas por distritos bonaerenses y visitó a productores de la ciudad de Mercedes junto al diputado nacional y miembro de la mesa de conducción de La Cámpora, Eduardo 'Wado' de Pedro.

A casi dos meses del cierre de listas para los comicios legislativos, Scioli es uno de los dirigentes peronistas que ha manifestado su intención de ser candidato y competir en las PASO, contexto en el que en pocas semanas recorrió 45 distritos de la provincia.

El ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria se reunió en el Palacio Municipal con el camporista de Pedro y su hermano, el intendente de Mercedes Juan Ustarroz, y luego visitaron juntos a los productores, a pesar de que históricamente la agrupación política que lidera Máximo Kirchner tuvo una mala relación con Scioli.

En Mercedes, Scioli se interiorizó sobre la situación financiera que atraviesan los productores del tradicional salame mercedino al visitar el emprendimiento conocido como chacinados "Checo", junto a Ustarroz y De Pedro. Luego, en Navarro, el ex mandatario provincial dialogó con vecinos y comerciantes, fue invitado a visitar un tradicional almacén y posteriormente mantuvo un encuentro con el intendente Santiago Maggiotti y concejales locales.

Al finalizar su recorrida por los municipios del interior bonaerense, Scioli sostuvo que "hay que respaldar a los sectores productivos” porque “es fundamental reactivar el mercado interno y las oportunidades deben generarse con trabajo y no mediante la especulación financiera". Al ser consultado sobre el futuro político de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su insinuación de que no va a ser candidata al señalar que se “excluye”, Scioli optó por el silencio.