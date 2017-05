Denunciarán penalmente a la intendenta Magario por "incitar" a escrachar a Macri

Mario Chueco, apoderado nacional del Partido FE, que conduce el gremialista Gerónimo 'Momo' Venegas (Uatre), denunciará la próxima semana ante la justicia a la intendenta de La Matanza, Verónica Magario (Frente para la Victoria), por "instigación al delito e incitación a la violencia", tras filtrarse un audio a través de las redes sociales en el que supuestamente el peronismo convocaba a protestar contra la presencia de Mauricio Macri en el acto que se realizó este viernes en el distrito para inaugurar el Metrobus.

Según adelantó Chueco a los medios, desde el Partido FE denunciarán a Magario porque en pleno acto se pudo advertir la presencia de un reducido grupo de personas protestando contra la presencia del mandatario. Acompañado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; y la intendenta Magario, Macri llamó en el acto de hoy a "pasar de una Argentina del atajo a una Argentina del trabajo".

En el marco del acto, Dietrich y Magario cruzaron públicamente ironías en la inauguración del Metrobus, lo que dejó traslucir la tensión generada por el contrapunto que vienen manteniendo en los últimos días, a propósito justamente del corredor exclusivo para el transporte público de pasajeros puesto en marcha hoy.

"No es un día en el que debamos discutir; es un día de fiesta", respondió Dietrich al ser consultado sobre las críticas formuladas por la intendenta del FPV, quien dijo que las obras del Metrobus "no están terminadas" porque -argumentó- "el recorrido no llega a la ciudad de Buenos Aires" como lo establecido en su momento por el proyecto de la gestión kirchnerista.

En tanto, la intervención del apoderado del partido FE se genera tras conocerse a través de las redes sociales un audio en el que se escucha a una mujer -no identificada- dando indicaciones para movilizarse contra Macri en el acto que encabezó esta mañana.