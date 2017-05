El dólar cerró a $ 15,64

El dólar minorista cerró hoy sin cambios respecto del cierre de ayer y terminó a $ 15,22 para la compra y $ 15,64 para la venta, de acuerdo con el precio promedio operado por las entidades que releva diariamente el Banco Central de la República Argentina. En la semana la divisa bajó 8 centavos respecto del precio del viernes pasado.

En el Banco Nación, la moneda estadounidense corrigió a la baja 5 centavos respecto de ayer y terminó en $ 15,15 para la compra y $ 15,55 para la venta. El dólar mayorista cerró a $ 15,27 para la compra y $ 15,37 para la venta, unos seis centavos arriba del final de ayer impulsado por la presencia de la banca pública que volvió a desnivelar y presionó la cotización del dólar al alza.

Sin embargo, en la semana corta por el lunes feriado en conmemoración del día del trabajador, el tipo de cambio perdió tres centavos respecto de los valores del viernes pasado.

Tanto ayer como el miércoles, el BCRA participó del mercado de cambios a través de la banca oficial y confirmó que cada día realizó compras por u$s 100 millones en cada caso. La participación de hoy quedará plasmada a última hora cuando entregue el informe de variables financieras. El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los u$s 574,1 millones y en el de futuros del MAE se hicieron u$s 13 millones.