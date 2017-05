Del Plá, candidata opositora a Baradel, exige que entreguen el padrón del Suteba

Con una nota dirigida al Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, piden que se ordene la entrega de la lista de votantes del gremio ya que según alegan, la que entregue el oficialismo "puede estar adulterada"

La Lista Multicolor, que encabeza Romina Del Plá y enfrentará a Roberto Baradel en las elecciones del Suteba, presentó hoy una nota en el Ministerio de Trabajo para que la cartera que conduce Jorge Triaca ordene al oficialismo del gremio que entregue el padrón de los comicios que -según denuncian- puede estar adulterado.

Con una nota de la apoderada de la lista, Rocío Rodríguez, la oposición en el Suteba pidió "impugnar el proceso electoral" y "solicitar la urgente intervención" de la cartera laboral "en las elecciones convocadas por Suteba para el miércoles 17 de mayo de 2017".

En la presentación el sector encabezado por Del Plá detalló "irregularidades en el proceso electoral", entre las que subraya la "negativa de la Junta Electoral Central y de las subsidiarias Juntas Seccionales a nuestros apoderados en referencia a la solicitud del padrón electoral".

"Estamos llevando la denuncia de la no entrega del padrón por parte de la Junta Electoral Provincial. Reclamamos que el ministro ordene la entrega", afirmó Del Plá en diálogo con un medio de prensa y explicó que "tenemos reclamos en 23 seccionales, y nos presentamos en 38", graficando la magnitud del reclamo. Según señaló la candidata opositora a esta agencia, la sospecha es que en los padrones figuran personas que no son docentes.

"Tenemos serias sospechas de que se inflaron los padrones", advirtió Del Plá, que es secretaria general del gremio en La Matanza. "Para la consulta del padrón se permite pasar sólo al apoderado de la lista, se le impide tomar fotografías, se le impide tomar en sus manos el padrón", indicó la Lista Multicolor en su presentación en el ministerio. Y marcó que esa situación se reiteró en seccionales como las de Berisso, San Martín, San Isidro, Avellaneda, Morón, Esteban Echeverría, Merlo, Mar del Plata y La Plata.

Otro punto que denunciaron en la presentación los opositores a Baradel se produjo el 27 de abril. Según la nota que ingresaron por Mesa de Entradas del Ministerio de Trabajo, en la Junta Electoral Provincial "se le impidió absolutamente el ingreso" a la escribana Rúa Peñavera, quien acompañaba a la apoderada de la Lista Multicolor.

No obstante la presentación ante la cartera laboral, Del Plá afirmó no creer que Triaca intervenga para destrabar el conflicto en el Suteba. "No tenemos confianza en el ministerio, al Gobierno le interesa que se mantenga Baradel al frente", destacó la dirigente gremial.