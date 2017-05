Rechazan pedido de un represor que quiso beneficiarse con el 2x1

Se trata del primer caso denegado tras el fallo de la Corte. HéctorGiribone, apropiador del nieto 106, había solicitado en las últimas horas que se revise su caso

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 denegó hoy excarcelar al represor Héctor Giribone a través de los beneficios que otorga la derogada ley del 2x1, constituyéndose en el primer caso de rechazo luego de que la Corte Suprema que aplicara ese calculo en favor de otro represor. Giribone es un ex jefe del área de Inteligencia de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo y apropiador del nieto recuperado 106, Pablo Gaona Miranda, condenado a 8 años de prisión por el robo y ocultamiento de identidad.

Los jueces Adriana Palliotti, Ángel Nardiello y Oscar Hergott emitieron distintos votos en los que resaltaron que los fallos de la Corte sienta jurisprudencia pero no generan obligaciones para los tribunales inferiores y que Giribone no estaba en condiciones de reclamar el 2x1.

Giribone permaneció detenido desde el 20 de setiembre de 2012 y fue condenado el 9 de setiembre de 2014 por lo que no estuvo en prisión preventiva los dos años "que resultan condición necesaria" para aplicar el cómputo de 2x1, sostuvieron Palliotti.

El juez Nardiello, por su parte, fue el que señaló que de los fallos de los tribunales superiores aludidos por la defensa de Giribone no son de obligatoria aplicación para los tribunales inferiores. "La ley resulta ser nuestra fuente fundamental del derecho, sin perjuicio de que la jurisprudencia también lo es pero, no en forma obligatoria (...) Las sentencias de la de corte tienen para los demás tribunales un valor no vinculante", sostuvo.

En tanto, el magistrado Hergott rechazó el pedido de la defensa de Giribone que los delitos que se le atribuyeron al condenado son alcanzados por penas que nos son alcanzadas por cambios de valoración colectiva por estar vinculados al terrorismo estatal o porque no cesan en su comisión.