Messi pidió que le den por cumplida la sanción

Elevó la solicitud a la FIFA y aguarda que el organismo se “pronuncie en unos días”

El capitán del seleccionado argentino, Lionel Messi, solicitó a la FIFA que se dé “por cumplida” la sanción impuesta por insultos a un juez asistente en el partido con Chile por Eliminatorias Sudamericanas y aguardará que el máximo organismo del fútbol se pronuncie “en unos días”, confirmó su abogado, Juan de Dios Crespo, que lo representó en la audiencia realizada ayer en Zúrich, Suiza. Messi tenía que hacer ayer a la mañana su descargo ante la Comisión de Disciplina de la FIFA por la suspensión de cuatro partidos -ya cumplió uno-, que recibió tras el la victoria por 1-0 frente a Chile en el estadio Monumental.

“Estuvimos una hora y media reunidos con la gente de FIFA. Hemos hecho todo lo posible y pedimos que se le de por cumplida la sanción”, puntualizó Juan de Dios Crespo, abogado español contratado por la AFA.

Pese a que la audiencia tenía fecha desde principios de abril, Messi decidió no viajar a la capital de Suiza para intentar bajar la sanción de cuatro partidos que recibió por parte de FIFA luego del incidente con el asistente brasileño Emerson Augusto de Carvalho. En un principio, desde la AFA esperaban que el astro se hiciera presente en Zurich, pero luego se confirmó que no viajaría por “problemas personales” y que ejecutaría su defensa a través de una videconferencia, algo que tampoco sucedió según medios catalanes. El abogado no confirmó la forma en la cual Messi esgrimió su defensa, pero según los medios españoles, los letrados contratados por la AFA fueron los encargados de llevar un escrito del rosarino ante el Tribunal para que evalúe bajarle la sanción. “No voy a explicar nada de los temas que se trataron dentro de la reunión. Lo único que puedo decir es que estuvimos cuatro abogados, dos enviados por AFA, yo y un representante de mi estudio, y pedimos que le quiten toda la pena”, aclaró el español.