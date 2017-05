El titular de la OEA exige visitar al detenido Leopoldo López

| Publicado en Edición Impresa

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió ayer visitar al líder opositor venezolano Leopoldo López, detenido desde febrero de 2014 en el penal militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas.

“Exijo visitar a Leopoldo López amparado en los compromisos que Venezuela tiene vigentes con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, escribió Almagro en su cuenta de la red social Twitter. En otro tuit, Almagro afirmó también que “el Gobierno de Venezuela se negó a comprobar el estado de salud del preso político Leopoldo López” y que su “familia y abogados llevan más de un mes sin verlo”.

El Gobierno de Venezuela solicitó el viernes pasado su salida de la OEA, pero eso recién será efectivo dentro de dos años, en 2019, por lo que hasta entonces el país sigue siendo un miembro pleno de la OEA con todos sus derechos y obligaciones, entre ellas, el respeto a los derechos humanos, como establece la Carta de la OEA. Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) podrá seguir atendiendo casos del país hasta que la salida sea efectiva. No obstante, el Gobierno venezolano ya aclaró que ya no participará en ninguna actividad de la OEA y que no tendrá en cuenta nada de lo que se apruebe en el organismo.

En tanto Lilian Tintori, esposa de López, protestó ayer frente a la cárcel militar de Ramo Verde, en el estado venezolano de Miranda (centro), para exigir ver a su marido, del que el Gobierno difundió el miércoles a la noche un video como prueba de “fe de vida”, en medio de una serie de rumores que indicaban que el político había sido trasladado a un hospital. Para Tintori, es un “video falso” y sólo aceptará como prueba de vida ver a su esposo en persona.