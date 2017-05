Obama con Macron, y huevazos contra Le Pen

| Publicado en Edición Impresa

PARIS.- Acusaciones cruzadas, huevazos e investigaciones judiciales se sumaron en la recta final de la carrera hacia la presidencia que tendrá este domingo, como protagonistas, al socioliberal Emmanuel Macron y a la ultraderechista Marine Le Pen.

Al día siguiente de un debate marcado por una agresividad inusitada, ayer llegó asimismo el respaldo para Macron del ex presidente estadounidense Barack Obama. Mediante un videomensaje, Obama dijo que Macron se apoya en las “esperanzas” de la gente y no “sobre el miedo”. En tanto, Le Pen fue repudiada con el lanzamiento de huevos en Dol-de-Bretagne por un grupo de manifestantes, unos 50, que gritaban “fuera los fascistas”. La candidata de ultraderecha, de 48 años, apenas había llegado al lugar y estaba saliendo del auto. Protegida por las fuerzas del orden, logró dirigirse enseguida a los locales de la empresa de transportes Guisnel, donde la esperaban. Le Pen relativizó el hecho, incluso dijo que no había sucedido “nada grave”. “No rompieron nada”, añadió la candidata, quien por la noche fue a Ennemein, un pueblo rural con apenas 230 personas, en el que hizo el último acto en agenda antes del domingo.

Macron, por su parte, estuvo en Albi, sur del país. Al día siguiente del acalorado debate televisivo, seguido por unos 15 millones de franceses, la fiscalía de París abrió una investigación por las insinuaciones de Le Pen sobre la presunta cuenta en el exterior oculta por su rival liberal. El miércoles, en un debate en directo de más de dos horas en TF1 y France 2, la líder xenófoba había sugerido que su rival, un ex banquero -favorito en el último sondeo de Ifop, con un 61% de las intenciones de voto contra 39% de Le Pen- podría tener una cuenta en el extranjero. “Espero que no se sepa dentro de algunos días o algunas semanas que usted tiene una cuenta offshore en Bahamas”, disparó Le Pen, poco después de que su rival evocara las investigaciones judiciales que pesan sobre el ultraderechista Frente Nacional. Sin dejarse desestabilizar, el joven candidato replicó: “No tengo ninguna cuenta en Bahamas”. Le Pen fue interpelada por Bfm-Tv, y reconoció “no tener pruebas” sobre las acusaciones contra Macron.