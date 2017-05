Fecha histórica: los Guns N’ Roses y The Who, juntos en el Estadio Unico

El 1º de octubre Axl, Slash y Duff tocarán en el recinto platense junto al emblemático grupo británico

Tras recibir a los Rolling Stones y Paul McCartney, La Plata sigue ratificando su condición de capital del rock luego de que, con un anuncio sorpresa, se confirmara que la ciudad de las diagonales será ahora visitada por dos de los grandes monstruos del rock de estadio de la historia: en lo que será una fecha musical histórica para el país, el trascendental combo británico The Who se presentará por primera vez en Argentina el 1º de octubre en el Estadio Unico, en una fecha que compartirá con los Guns N’ Roses “originales”, que continúan de gira tras su reunión el año pasado.

La fecha fue confirmada anoche por Ake Music Productions, que el año pasado trajo a los Guns originales a River, y la información fue replicada minutos después por la cuenta oficial de Facebook de los Guns, donde se anuncia la preventa desde el 22 de mayo y la venta abierta desde el 23 de este mes.

Ambos actos aprovecharán su presencia en Rio de Janeiro una semana antes: el 23 de septiembre, penúltimo día del festival Rock in Rio, Guns y The Who también compartirán cartel, tras lo cual viajarán hacia nuestro país para su presentación en octubre.

DE PASEO POR LA PLATA

The Who había anunciado hace dos meses que, de paseo por Sudamérica (se presentarán en septiembre en el megafestival Rock in Río) no dejaría de visitar nuestro país, aunque recién anoche se confirmó que el lugar elegido sería el Estadio Ciudad de La Plata, y que los acompañarían en la velada los Guns N’ Roses.

La banda inglesa liderada por Roger Daltrey y Pete Townshend estuvo cerca de presentarse en River en 2007, año en que su gira por Sudamérica se suspendió debido a la falta de disponibilidad de estadios en Brasil, lo que volvía al tour poco sustentable.

Entrevistado por la BBC Radio, Bill Curbishley, manager de la banda, afirmó en febrero que “estaremos girando por el continente americano, y todavía no lo puedo creer, pero iremos hacia abajo, a Sudamérica, por primera vez. Mi esposa es argentina, y sé que ahí hay una gran audiencia. Será fantástico. Iremos en septiembre y haremos tres shows en Brasil, uno en Chile y otro en Buenos Aires”. Por entonces, las versiones más fuertes indicaban que la banda británica desembarcaría en River, pero, finalmente, el recinto elegido fue el estadio provincial de 25 y 32.

En River fue, justamente, donde los Guns se presentaron en su último paso por el país, el pasado 4 y 5 de noviembre, tras una pulseada con el Unico por ser sede del show: en aquel escenario porteño la banda se había despedido la última vez que su trío fundamental, Axl Rose, Slash y Duff McKagan, tocaron juntos, en 1993. Luego vino una larga y muy pública separación y el regreso, en 2016, en el marco de la gira “Not in this lifetime”, el tour que los trajo al Monumental.

Tras aquella doble fecha porteña que hizo delirar a los fieles fans argentinos de la agrupación, Axl volverá a nuestra ciudad, donde estuvo en 2011, solo que esta vez estará escoltado por Slash y Duff.

Las entradas

El sitio oficial de los Guns N’ Roses prevé el comienzo de la preventa para el 22 de mayo.

La venta se abrirá desde el 23 de mayo.

Todavía no se conocen los precios del recital