Un arresto sumó tensión al final de la campaña francesa

Macrón se alejaba de Le Pen, tras el debate, según las últimas encuestas

PARIS.- Un vídeo en el que se promete lealtad al grupo yihadista Estado Islámico (ISIS) fue encontrado en el auto de un hombre fichado por haberse radicalizado y que fue detenido el jueves por la noche cerca de una base militar al oeste de París a pocas horas del ballotage que definirá el próximo presidente de Francia.

Los investigadores hallaron la grabación en una memoria externa USB en el interior del vehículo de este individuo, señalaron las fuentes. Fichado por los servicios secretos por su radicalización, fue arrestado anoche en las proximidades de la base militar de Evreux en posesión de armas. El auto del sospechoso hizo saltar las alarmas, cuando lo dejó estacionado cerca de las instalaciones militares y lo abandonó con las llaves puestas. Tras encontrar en su interior un cartucho de fusil y un Corán, se activó un dispositivo para localizarlo.

VENTAJAS

Mientras tanto, el candidato liberal a la Presidencia de Francia, Emmanuel Macron, cerró ayer con tendencia ascendente la campaña frente a su rival, la ultraderechista Marine Le Pen, que parece haber entrado en una espiral negativa.

No solo los sondeos parecen dar por segura la victoria del ex ministro de Economía, sobre todo tras el debate televisado del pasado miércoles, sino que, además, Macron ve cómo Le Pen no ha conseguido capitalizar las dudas que generaba su programa.

Los sondeos publicados ayer, último día en que la ley permite hacerlo, muestran que el debate ha dado un duro golpe a la aspirante ultraderechista y ha consagrado la ventaja amplia que desde la primera vuelta electoral auguraban a Macron.

La diferencia de 24 puntos entre ambos aparece como un abismo que ha llegado, incluso, a agrietar la roca que parecía ser la extrema derecha francesa en torno a su campeona.

Primero fue su padre y mentor, Jean-Marie Le Pen, quien aseguró que la candidata no había estado a la altura durante el cara a cara y poco después su sobrina Marion Maréchal-Le Pen afirmó que, tras aquel duelo televisado, “si obtiene un 40 %” de los votos en la segunda vuelta del domingo próximo, “ya sería una victoria”.