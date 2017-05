La autoexclusión de Cristina sacude a la interna peronista

No obstante, sectores ultra K dicen que la decisión de no competir “no está tomada”

“Hablé por teléfono con Máximo y me dijo que hay que esperar, que la decisión no está tomada”. La frase pertenece a un intendente peronista del Conurbano y fue pronunciada en una charla “off the record” con EL DIA. El jefe comunal fue uno de los tantos que en las últimas horas trató de sacarle al hijo de la ex presidenta una definición sobre la candidatura de su madre en la Provincia.

La incertidumbre que se adueñó de los referentes del PJ bonaerense resulta comprensible, ya que Cristina Kirchner afirmó el jueves –antes de partir ayer a una gira por Grecia y Bélgica- que se excluirá del proceso electoral en ciernes. La ex presidenta es la figura del peronismo que mejor mide en los distritos del Gran Buenos Aires, por lo cual su aviso cayó como una bomba.

Por eso los diputados Juan Cabandié y Teresa García salieron a dúo a advertir que la ex presidenta fue “malinterpretada” en su referencia electoral, pese a que claramente sostuvo en un discurso ante sindicalistas: “Me excluyo”. Por cierto que los legisladores no desmintieron a su jefa política, pero buscaron dejar en claro que a la dama se la debe considerar en carrera hacia las elecciones.

Según pudo saber este diario, sobre todo La Cámpora recibió como una mala noticia la definición de la ex presidenta, puesto que la agrupación que conduce Máximo Kirchner se fortalece a la hora de la negociación interna manteniendo la expectativa con la eventual postulación de Cristina. El objetivo de los jóvenes kirchneristas es volver a ocupar lugares centrales en las listas legislativas.

La estrategia ya se puso en marcha con un par de encuentros reservados en la casa del propio Cabandié en La Paternal. Hasta el barrio porteño que vio surgir a Diego Armando Maradona llegaron Máximo y otros camporistas como Wado de Pedro y el “Cuervo” Larroque, aunque los encuentros tomaron otra dimensión con la presencia de intendentes con peso en el Conurbano.

Esas reuniones, en rigor asados que terminaron a la madrugada, congregaron a intendentes del Grupo Fénix –cercano a la ex presidenta- con otros que formaron parte del Grupo Esmeralda, que originalmente promovió la candidatura de Florencio Randazzo. Entre ellos se lo vio a Martín Insaurralde (Lomas), quien tomó distancia del reclamo del ex ministro para ir a las PASO.

Los camporistas y los intendentes comenzaron entonces a promover una “lista de unidad” entre todos los sectores del PJ bonaerense, incluido el propio Randazzo. Esa propuesta fue ratificada ayer por la matancera Verónica Magario, quien en medio de los tironeos con el presidente Macri en la inauguración del Metrobus en su distrito se hizo un rato para hablar del PJ bonaerense.

La presencia o la ausencia de Cristina Kirchner será determinante para el proceso electoral en la Provincia. De hecho, un funcionario de Cambiemos admitió ayer que si la ex presidenta fuera candidata, la contienda marcharía hacia una “polarización inexorable” que posibilitaría un aumento del caudal electoral del oficialismo y un perjuicio para otras propuestas políticas.

La cuenta que hacía este referente del PRO bonaerense es que entre Cambiemos y el PJ-FpV se quedarían con más del 75% de los votos si Cristina Kirchner encabezara la lista opositora, mientras que esa concentración electoral caería a menos del 64% si los postulantes fueran Daniel Scioli, Randazzo o Magario. En este caso, habría más espacio electoral para la dupla Massa-Stolbizer.

Pero en ambos escenarios, el oficialismo sostiene que está en condiciones de ganar las elecciones legislativas. Desde la óptica de Cambiemos, esa es una de las razones por las cuales Cristina Kirchner duda en lanzarse a la arena bonaerense. “No me interesa. Les voy a ser absolutamente sincera, yo fui dos veces presidenta (…)”, argumentó la dama antes de partir de viaje a Europa.

Para la interna peronista, la sinceridad de Cristina Kirchner fue inoportuna. A tal punto, que el canal de noticias C5N –identificado con el kirchnerismo- puso en pantalla un zócalo en el que aseguraba que la ex presidenta “no descarta” ser candidata. Y luego hubo una andanada de aclaraciones por parte de dirigentes del peronismo, tanto en público como en ámbitos más discretos.

“Cristina dijo lo que dijo para dejar en claro que no es un proyecto personal. Por eso dijo ´me excluyo’. Pero eso no quiere decir que no vaya a ser candidata”, aseguró a este diario uno de los intendentes que impulsa su postulación en la Provincia. Aunque en las últimas horas, la propia ex presidenta se encargó de alimentar las versiones predominantes en sentido contrario.