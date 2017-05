La “carpa blanca” se fue de La Plata y recorrerá distintos distritos bonaerenses

| Publicado en Edición Impresa

Luego de dos días y medio de permanencia en la Plaza San Martín, frente a la Legislatura provincial, la denominada “carpa de la dignidad docente” montada por los seis gremios bonaerenses del sector fue desarmada ayer al mediodía. Los dirigentes de las distintas entidades dijeron que la estructura, que recuerda a la carpa blanca de los ‘90, podría recorrer distintos distritos de la Provincia.

El martes, ni bien finalizó la reunión paritaria entre el gobierno y los representantes de los maestros, el Frente de Unidad Docente comenzó a armar la carpa. Era una medida que tenían bajo el brazo para el caso de que el Ejecutivo no presentara una oferta de incremento salarial “superadora”.

Cabe recordar que la proposición reiteró el 20% de suba salarial ofertado el 17 de abril, con una diferencia en las cuotas: 2 en vez de 4.

A las cinco y media de la tarde de aquel día, los “jefes” de los seis gremios brindaron una conferencia de prensa para inaugurar la carpa. Entre el miércoles y el jueves, allí se llevaron a cabo charlas sobre el extenso conflicto docente, se proyectaron documentales alusivos, y también hubo lugar para las expresiones artísticas.

“No hay avances en la negociación porque el gobierno sigue presentando la misma propuesta disfrazada con números grandilocuentes que, en realidad, no son otra cosa que cifras en negro y porcentajes que no alcanzan a conformar un salario digno”, dijo la presidenta de la Feb, Mirta Petrocini. “Se quiere presentar esta oferta como superadora porque se pagaría en dos tramos en lugar de cuatro; en rigor no les queda alternativa pues ya estamos en mayo y la negociación aún no se resolvió”, subrayó.