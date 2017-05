La FIFA le retiró la sanción a Messi y la Selección respira

El ente oficial decidió levantar el castigo de cuatro partidos que recibió el astro y ahora podrá jugar

| Publicado en Edición Impresa

Tras la presentación que realizó la Asociación del Fútbol Argentino para apelar la sanción a Lionel Messi, la Federación Internacional de Fútbol Asociación se expidió de manera oficial y decidió levantar la sanción impuesta al futbolista del Barcelona.

El abogado español Juan de Dios Crespo, contratado especialmente para este caso, fue quien se encargó de completar el descargo ayer ante el organismo rector del fútbol mundial. Como el jugador no recibió ninguna citación, no estaba obligado a comparecer en Zurich ni tenía la necesidad de realizar una videoconferencia, como se especuló en los últimos días. Los letrados pidieron que la FIFA revea la aplicación del artículo 57 (Ofensas al honor y deportividad), sobre todo porque en casos similares a éste se aplicó el artículo 49 del Código Disciplinario de la FIFA. Éste es por “conducta incorrecta frente a los oficiales de partido”, que compone una sanción menor. De esta manera, Messi, que no estuvo frente a Bolivia, por su supuesto insulto al juez de línea Emerson Augusto de Carvalho en el choque ante Chile, podrá decir presente en lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas.

PRUEBAS INSUFICIENTES

En un principio, a La Pulga se la había sancionado con cuatro partidos y una multa económica de 10.000 francos suizos.

“Pese a que la Comisión de Apelación de la FIFA consideró reprochable la conducta del jugador Lionel Messi en dicho incidente, esta determinó a su vez que las pruebas disponibles no eran suficientes para demostrar la aplicabilidad del art. 77 a) del CDF, que permite a la Comisión Disciplinaria sancionar las faltas graves que no hubiesen advertido los oficiales del partido”, fue el argumento que utilizó la Comisión de Apelaciones para fallar de esta manera.

COMUNICADO DE FIFA

La Comisión de Apelación de la FIFA ha aceptado el recurso interpuesto por la AFA en nombre del jugador Lionel Messi para apelar la decisión adoptada por la Comisión Disciplinaria de la FIFA; en consecuencia, se han levantado las sanciones que se le habían impuesto.

Tras la audiencia que tuvo lugar en Zurich el pasado 4 de mayo, la Comisión de Apelación ha rechazado la decisión emitida por la Comisión Disciplinaria el 28 de marzo de 2017, mediante la cual, en aplicación del artículo 77 a) del Código Disciplinario de la FIFA (CDF), se declaró a Lionel Messi culpable de infringir el artículo 57 del CDF al pronunciar palabras injuriosas contra un árbitro asistente.

Pese a que la Comisión de Apelación de la FIFA consideró reprochable la conducta del jugador Lionel Messi en dicho incidente, la misma determinó a su vez que las pruebas disponibles no eran suficientes para demostrar según los estándares adecuados la aplicabilidad del art. 77 a) del CDF, que permite a la Comisión Disciplinaria sancionar las faltas graves que no hubiesen advertido los oficiales de partido.