El condenado por la masacre de Flores cumplirá la pena en el país

| Publicado en Edición Impresa

Fructuoso Alvarez González, el comerciante español condenado a prisión perpetua por la denominada “Masacre de Flores”, cometida en 1994 en ese barrio porteño, terminará de cumplir su condena en Argentina y no será expulsado a España, tal como había solicitado, según resolvió ayer la Justicia de Ejecución Penal de la Capital Federal.

Matías Bagnato (38), único sobreviviente del hecho en que asesinaron a sus padres, hermanos y un amigo, informó que la decisión fue adoptada por el juez 1 de ese fuero, José Pérez Arias, quien no hizo lugar a un pedido de la defensa del condenado a la pena máxima.

“Estoy un poco más tranquilo, pero lloré toda la noche, fue una noche interminable porque pensaba en mi abuela de noventa años y cómo le explicaba si él salía libre. Estaba convencido de que iba a salir porque cuando llamé al juzgado ayer (por el jueves), me dijeron que no fuera y que me iban a informar por teléfono. Pensé que el juez no me lo quería decir en la cara”, sostuvo.

Matías explicó que tras enterarse del fallo, se lo contó inmediatamente a su abuela, que lo abrazó y le dijo: “Tus papás y los chicos deben estar orgullosos de vos”. Según Bagnato, los fundamentos del rechazo al pedido de Álvarez González (56) se los darán a conocer el lunes próximo y ayer sólo le notificaron que la solicitud que había efectuado el imputado era “negativa”.