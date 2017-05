“Citamos a Barco, pero Independiente no lo cedió”

Claudio Ubeda, DT del Sub-20, contradijo al presidente del Rojo, Hugo Moyano

El técnico del seleccionado argentino Sub 20, Claudio Ubeda, contradijo ayer al presidente de Independiente, Hugo Moyano, al asegurar que citó al delantero Ezequiel Barco para el Mundial de fútbol de Corea del Sur 2017, pero que el club de Avellaneda no lo cedió. “Los papeles están sobre la mesa. Nosotros citamos a (Ezequiel) Barco, pero Independiente no lo cedió. A mi no me interesa confrontar ni generar un conflicto. Pero las cosas están claras”, aseveró Ubeda. “Nosotros quisimos reunirnos con (Ariel, el entrenador de Independiente) Holan por este tema, pero no se dio. Entiendo que para el club Barco fuera importante, pero también lo era para nosotros. Lamento mucho no poder contar con él para el Mundial”, agregó. Y completó: “Todavía no hablé con Barco, pero lo voy a hacer. Igualmente todos los que formamos parte del fútbol tenemos que empezar a cuidar a este tipo de jugadores para que no deban afrontar estas situaciones”. Ubeda, quien logró la clasificación a Corea del Sur 2017 en la última fecha, elogió la actitud de algunos técnicos que cedieron a sus jugadores, como Marcelo Gallardo (de River) y Nelson Vivas (de Estudiantes), y le pidió a la AFA que establezca una reglamentación que obligue a todos los clubes a dar a los futbolistas al seleccionado argentino en todas sus categorías.