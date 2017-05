"Nos sorprendió el fallo", dijo uno de los abogados de Messi

Uno de los abogados de Lionel Messi que lo representó ante la FIFA señalo hace pocas horas que "Nos sorprendió el fallo". Ariel Reck dijo también que la anulación de la suspensión "Superó todas las expectativas" y argumentó que seguramente lo que pasó es que "No había requisitos para actual de oficio. El profesional, experto en derecho deportivo, advirtió además que "Jurídicamente es un argumento fuerte, que no estaban las situaciones para actuar de oficio.

Pero es difícil para el Comité de Apelación dejar sin efecto al Tribunal de Disciplina. En ese sentido nos sorprendió", añadió. Reck también señaló sobre la modificación de la medida que "Había argumentos fuertes para una reducción, no fue que se extinguió sino que se dejó sin efecto porque no había requisitos para actuar de oficio. Lo que entendió la Comisión es que el procedimiento no era conforme a derecho", señaló durante una entrevista realizada por un canal de deportes..