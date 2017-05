Llueve en la Región y ya hay zonas anegadas por la acumulación de agua

Vecinos de distintos sectores de la Región se comunicaron esta tarde con eldia.com para dar cuenta sobre las primeras dificultades que se están viviendo en la calles por las abundantes precipitaciones que se registran desde las 15.00.

Elba, vecina de 21 y 54, lamentaba que esta tarde "pasara por afuera de su casa un río". Según manifiesta, el cúmulo de hojas que se han juntado en los últimos días por falta de barrido son las causantes de la gran acumulación de agua.

Desde 73, entre 4 y 5, Marta Naso también daba cuenta de la gran cantidad de agua que se había acumulado por las intensas lluvias. Según manifestaba la vecina de Villa Elvira cada vez que llueve las casas del sector se inundan por falta de obras que puedan redireccionar el agua.

La misma situación vivía esta tarde Juan Bautista, vecino de 120 y 82 bis. En ese punto de la Región, el agua se acumulaba con las primeras gotas que caían cerca de las 15.00. Según precisó el frentista no se podía transitar por la zona ya que las calles estaban tapadas de agua.

En las inmediaciones de la Subdelegación de Villa Castell el panorama era sombrío para los vecinos del sector. Según reportaron habitantes de la zona, el agua ya había ganado una gran cantidad de terreno pasadas las 18.00 y ya amenazaba con aumentar el área inundada.

También vecinos de Ensenada daban cuenta de la importante acumulación de agua que se estaba registrando en la puerta de sus viviendas. Con material fotográfico compartido a través de las redes sociales quienes residen allí mostraron el avance del agua en las calles.

Vecinos de 600 bis y 115 lamentaban esta tarde que la Municipalidad no haya dado respuesta a los pedidos de realización de trabajos de zanjeo en la zona. Según manifestaron los frentistas, no son las lluvias lo que más preocupa sino el día después. "El agua no se escurre nunca y podemos llegar a vivir semanas caminando sobre el barro. Además de ser molesto nos preocupa por la proliferación de enfermedades" apuntó Enrique un vecino de la zona.

El mismo pesar tenía esta tarde Alejandra Burgos. Desde Villa Progreso la vecina berissense daba cuenta de la gran acumulación de agua que se encontraba depositada en la puerta de su casa y señalaba que la falta de realización de obras para lograr la evacuación del agua de lluvia es la causa del problema que por estas horas mantiene en vilo a todos los vecinos de la zona.