El Sabalero empató con Atlético y no pudo acercarse a Boca

Colón de Santa Fe y Atlético Tucumán empataron esta noche 2 a 2, resultado con el cual el equipo "Sabalero" suma nueve partidos sin perder, con siete victorias. Los goles en la capital santafesina los marcaron Ismael Blanco e Iván Torres, mientras que para los tucumanos convirtieron Fernando Zampedri y David Barbona.

FICHA TÉCNICA DEL PARTIDO



Colón: Jorge Broun; Lucas Ceballos, Germán Conti, Emanuel Olivera y Clemente Rodríguez; Facundo Pereyra, Christian Bernardi, Gerónimo Poblete e Iván Torres; Nicolás Leguizamón e Ismael Blanco. DT: Eduardo Domínguez.

Atlético Tucumán: Christian Luchetti; Leonel Di Plácido, Bruno Bianchi, Ignacio Canuto y Fernando Evangelista; Guillermo Acosta, Fabio Álvarez y David Barbona; Rodrigo Aliendro, Fernando Zampedri y Leandro González. DT: Pablo Lavallén.



Goles en el primer tiempo: 26m. Zampedri (AT) y 45m. Blanco (C).

Gol en el segundo tiempo: 36m. Barbona (AT) y 45m. Torres (C).

Cambio en el primer tiempo: 45m. Gonzalo Ontivero por Zampedri (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Nicolás Silva por Pereyra (C), 21m. Franco Quiroga por Alvarez (AT), 24m. Diego Lagos por Ceballos (C), 30m. Jairo Palomino por Leandro González (AT) y Fidencio Oviedo por Poblete (C).

Amonestados: Bernardi (C). Zampedri, Evangelista y Bianchi (AT).

Incidencia: 20m. del segundo tiempo expulsado Acosta (AT).



Cancha: Colón.

Arbitro: Mariano González.