Francia define en segunda vuelta quién será su próximo presidente

Emmanuel Macron era favorito sobre la ultraderechista Le Pen

| Publicado en Edición Impresa

PARIS.- Francia definirá hoy a su nuevo presidente en el ballotage entre el liberal independiente y favorito Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen, en una elección abierta debido a que si el abstencionismo es más importante de lo previsto se incrementarán las posibilidades de la extrema derecha, en unos comicios que podrían incidir en el futuro de la Unión Europea (UE).

Ayer comenzó la votación en los territorios franceses de ultramar, de la Polinesia, América del Sur y el Caribe, y en los consulados galos de todo el mundo, incluyendo en los tres que se encuentran en Argentina, Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Hoy en la Francia continental se votará a partir de las 8 (3 de Argentina) y hasta las 19 (14 de Argentina), aunque en París y otras grandes ciudades los centros de voto cerrarán una hora más tarde, a las 20:00.

A partir de esa hora los medios galos, que trabajan conjuntamente con las principales encuestadoras del país, avanzarán el resultado en base a proyecciones de boca de urna.

POSTURAS ENCONTRADAS

Macron, de 39 años, europeísta convencido y defensor de políticas económicas liberales, es el favorito en todas los sondeos, pero la incertidumbre se mantiene en torno a si conseguirá llegar a la Presidencia por el temor a que una elevada abstención. Por su parte, Le Pen, de 48 años, defiende políticas proteccionistas a nivel económico, pregona un “Frexit”, la salida de la UE y del euro, poner fin a la libre circulación entre los países que integran el bloque comunitario y reducir la inmigración a 10.000 personas por año.

En total 47.591.118 franceses se encuentran habilitados para votar, aunque para ello hay que inscribirse previamente, ya que el voto no es obligatorio. En la primera vuelta del mes pasado, 10.577.572 no se inscribieron o no fueron a votar, según el Ministerio del Interior. La cifra equivale a una abstención del 22,3% -un 2% más que en las últimas 10 elecciones presidenciales-.