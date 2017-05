Lo que nunca se contó del ataque al fiscal en el corazón del poder judicial

Dijo Cartasegna que debió lamer el azúcar con que escribió Nisman y no descarta que lo hayan filmado

“Pensé en las cosas que no había hecho. En el tiempo que no le di a mis hijos. En que iba a morirme en la fiscalía”. Eso dijo Fernando Cartasegna al declarar en la causa que investiga el ataque que sufrió el miércoles pasado en sus oficinas de la UFI 4, en los tribunales penales de 7 entre 56 y 57, que él suponía hasta entonces “el lugar más seguro del mundo”.

Por disposición de la Procuración bonaerense, Cartasegna está con licencia por tiempo indeterminado y con custodia de policías federales y bonaerenses en su casa de Gonnet. Sus allegados aclararon que “él mismo pidió peritajes psiquiátricos y psicológicos” y que “el lunes irá a Sanidad para que lo revisen y así poder reintegrarse a su trabajo”.

Las mismas fuentes no ocultaron su malestar por los trascendidos que ponen en duda la veracidad de la denuncia: “Lo convirtieron en la mujer violada con pollerita corta”, compararon.

EL DIA accedió ayer a los detalles de la declaración que el viernes pasado dio el fiscal ante Betina Lacki, designada para investigar el caso junto a su par que está en turno, Ana Medina. La testimonial duró tres horas.

Cartasegna contó que ese día había mandado a la custodia a revisar su vivienda y que no tuvo miedo de hacerlo, porque consideraba a su despacho “un lugar seguro”. Recordó que se entrevistó con tres familiares, dos abogadas y un allegado al quintero asesinado el 24 de abril en un robo en Abasto y luego habló un rato largo por teléfono con una ayudante de su fiscalía. Por último recibió al prosecretario del Juzgado de Garantías 6, que le llevó una causa y, una vez que éste se fue, cerró con llave la puerta y trabó la ventana por la que se atiende al público.

Ya en su despacho supo por el reloj Iphone que había recibido un mensaje en el celular. Como no lo tenía a mano, fue a buscarlo a donde lo había dejado: el sector de atención al público de la mesa de entradas. Según recordó, fue allí donde un hombre lo sorprendió por la espalda colocándole un lazo en el cuello. Describió que con una mano su agresor le sujetaba el cable contra la nuca de modo de obligarlo a mantener la cabeza recta, mientras con la otra le presionaba la espalda, “haciéndole sacar pecho”. Lo saludó, antes de anunciarle: “Nos vamos a manejar por acá y vamos a juntar unas cosas”.

“la i sin puntito”

La UFI 4 tiene varias dependencias: la de atención al publico, la mesa de entradas, el despacho de instructores, otro para el gabinetes de psicólogos, el de los empleados de la fiscalía, el de pedofilia, los secretarios, el de Trata de Personas, un pasillo que se habilitó como despacho y la oficina personal del fiscal, conectada al último sector.

En su testimonio refirió Cartasegna que el agresor lo amordazó con cinta adhesiva, después de forzarlo a meterse en la boca varios post it (papeles de colores), porque él “le hablaba tratando de convencerlo de que se fuera”. Reveló que en ese “paseo” él tiró un legajo que el atacante le ordenó levantar, diciéndole “acá tiene que quedar todo como está” y le pegó “unos golpecitos, a modo de correctivo, con un palo de escobillón”.

Dijo que le hizo apoyar las manos en el escritorio de un despacho y, luego, en el de Trata de Personas, arrodillarse “para rezar, porque se iba a morir”. Con los papeles convirtiéndose en una masa que le impedía respirar, Cartasegna no podía emitir más sonidos que gruñidos, mientras el delincuente -al que, aclaró, sólo llegó a verle la frente en el reflejo de un vidrio- le sugería con voz suave que pensara en sus hijos.

En ese momento el fiscal tuvo la sensación de que lo estaba filmando con un celular, “por el reflejo de una luz”. Luego le ordenó que entrara en su oficina “en cuatro patas, como un perro”, y señalándole un sector donde había varios expedientes, le indicó “por esta causa es que te estás muriendo”. Cartasegna declaró que no pudo preguntarle por cuál, y que para entonces ya se sentía “cansado y adormecido”. Que no intentó resistirse porque no sabía qué era lo que le presionaba la espalda y que de su atacante dedujo que era muy fornido, de una edad cercana a la suya (unos 50 años) y de una localidad que no es La Plata, ya que le prometió que de ahí se iría “al fondo de la 44”, por la diagonal 74 que conduce al Cementerio local. Aseguró que el sujeto “buscó un tirante para colgar una soga”, que no encontró, y luego le anticipó: vamos a “azucarear un rato”.

El fiscal aclaró que él no consume azúcar “desde hace 20 años”, pero sabía que una empleada había comprado un paquete ese día. Con eso, el intruso le hizo escribir la palabra “Nisman”, obligándole a lamer de costado cada letra que “no le gustaba cómo quedaba”. Por ejemplo, quería que la I fuera recta y la N “derechita”.

Le ató las manos por delante, le sujetó alrededor del cuello el cable con la pistola lectora de causas (similar a la lectora de barras de un supermercado) y le ató los pies, que mantuvo levantados poniéndole debajo el tarro de basura. Pretendía luego que Cartasegna marcara en el teléfono el número de sus hijos.

“van a escucharte morir”

Según consta en la causa, el agresor permaneció detrás del fiscal susurrándole al oído que la suya sería “una muerte suave, limpia y linda, no habrá sangre” y prometió quedarse a su lado “hasta que te mueras”.

Cartasegna reveló que en ese momento pensaba que hacía cuatro días que no veía a sus hijos, que no había planificado nada para su muerte y lamentaba que fuera a suceder ahí y no en su casa, con los suyos. Recordó también que escuchaba que alguien pasaba una aspiradora al lado, en la UFI 2.

El delincuente insistía con que llamara a sus hijos para que escucharan “cómo iba dejando de respirar”, pero, como no los tiene agendados, marcó al último contacto. Escuchó a su amiga decir “hola” y trató de hacer un sonido, momento en que el atacante cortó la comunicación.

Luego llamó de nuevo y la mujer sospechó que algo malo pasaba, por lo que fue hasta la casa de Cartasegna (ella vive a pocas cuadras), vio que el auto no estaba y llamó a la guardia de la fiscalía para pedirles entraran al despacho como fuera.

Antes de eso, recordó el fiscal que el sujeto -que usó guantes- le dijo “Nisman fue para Cristina lo que Cartasegna será para Vidal”. Después reveló que él sólo sabe que vomitó, que se tragó el vómito y que se fue durmiendo de a poco. También, que al despertar vio, antes que cualquier otro, el rostro de Ana Medina.

Aclaró que no sabe cómo escapó el agresor, pero no descartó que se haya escondido “en algún vericueto de las oficinas” para irse en el caos posterior al rescate. Fuentes judiciales confirmaron que en las últimas horas siguieron tomando testimonios en busca de esclarecer el caso.