Gimnasia se acordó tarde de atacar y volvió a perder

El Lobo regaló el primer tiempo y lo pagó con la tercera derrota consecutiva

Por Walter Episcopo

Quizás aquellos que miraron el fixture que tenía por delante Gimnasia tras ganarle a Aldosivi y hacían cuentas, no pensaban que hoy tendría 0 de 9 puntos tras jugar con Rosario Central, San Lorenzo y Racing. Tal vez algunos sí. Pero el momento actual, por lo menos, es incómodo. Y si no es malo, es porque en cuestión de días hay cosas importantes por jugar como el pase a otra instancia en la Copa Sudamericana, el clásico, y que el objetivo de clasificar para alguna copa internacional el año que viene aún está vivo.

Futbolísticamente, el momento no es bueno, porque si bien cuando ganaba no convencía del todo, ahora que la “taba” no cae bien, todo se agudiza y se nota más en el Lobo. Las individualidades ya no alcanzan, porque Alexis Martín Arias ataja todo, pero alguna siempre puede ir la pelota adentro, como ayer cuando le hicieron un golazo. Imposible para diez arqueros juntos. Porque Fabián Rinaudo sólo en el mediocampo no puede (defender, atacar, recuperar), y arriba no lastima.

A pesar de haber presentado un equipo alternativo (con seis cambios), salió al Cilindro pensando más en tratar de cuidar que no le conviertan, que en tratar de probar a Orión. Respetó demasiado a los de Cocca, que en los primeros 45 minutos hicieron un monólogo y lograron hacer un gol (y si fue sólo uno, fue gracias a la actuación de Martín Arias). En el complemento, con cambios incluidos, mejoró Gimnasia, pero no le alcanzó. Fue tarde.

PRIMER TIEMPO PARA EL OLVIDO

De arranque, el local se puso el traje de protagonista. El Lobo, con un muy definido equipo alternativo se acomodó para ver qué pasaba y tratar de aguantar cuando la Academia aceleraba. Igualmente, la primera aproximación fue Tripera por intermedio del pibe Ramírez, pero la pelota se fue por arriba del travesaño a los 5 minutos, y un par de minutos después tras un centro desde la izquierda, el Chino Vittor le ganó a todos arriba y su cabezazo se fue cerca del poste izquierdo.

La primera clara fue para el local tras una buena jugada preparada, Lautaro Martínez remató, pero se encontró con Alexis Martín Arias que voló y despejó una pelota que iba adentro. Precisamente Martínez mostraba peligrosidad ante una defensa que empezaba a mostrar inseguridad. Y Martín Arias fue llamado a intervenir otra vez luego de un tiro libre en la puerta del área grande (tras una mano de Rinaudo), ya que el disparo de Acuña pasó por el medio de la barrera y el golero en dos tiempos contra el palo derecho, se quedó con el balón.

En el campo de juego se hablaba más de lo que se jugaba. Todos le pedían al árbitro Tello algo, pero lo cierto es que Gimnasia, en ofensiva, era justamente inofensivo. Los de Cocca atacaban por su izquierda donde era tierra de nadie. Imperiale parado como lateral era desbordado siempre, pero delante suyo la contención era prácticamente nula. Y los de Cocca, otra vez de pelota parada merodeaban el arco mens sana. A los 27’, González de cabeza gana y la pelota se va cerca de un palo.

Hasta que a los 34 minutos el local abrió el marcador. Otra vez avanzando por izquierda, centro de Acuña al corazón del área y Martínez que de volea le pega en el aire ganándole la posición a Ceceri, y el violento disparo se metió contra el poste derecho de Martín Arias. Inatajable para el “uno”. Un golazo del juvenil racinguista.

Y vinieron momentos de tensión para los de Alfaro, que perdían 1-0, no podían hilvanar una jugada en ataque y se veían superados. Sobre los 44 minutos una jugada casi calcada a la del gol. El Huevo Acuña mandó un centro desde la izquierda, le pegó cruzado otra vez Martínez pero esta vez Martín Arias en reacción espectacular, manoteó al córner volando contra el poste derecho.

Con Racing atacando y Gimnasia sufriendo, terminó la primera etapa, que gracias a su arquero, seguía en partido y perdiendo solo por un gol.

MEJORO PERO NO LE ALCANZO

Tras un primer tiempo muy flojo de su equipo, Alfaro mandó desde el arranque a Alemán y lo sacó a Perdomo, tratando de tener un poco más de juego en ataque. Y pareció que al menos, se acomodó mejor, estuvo balanceado el equipo, aunque le faltaba lastimar arriba. Racing ya no lo atacaba tanto, Rinaudo se imponía en el medio y el entrerriano Ramírez al menos intentaba llegar hasta Orión. De a poco, los locales ya no exigían a Martín Arias, que igualmente siempre se mostró atento para resolver bien.

Con los ingresos de Faravelli y Matos a los 17 minutos por Chirola Romero (que se fue muy ovacionado por la gente de Racing) e Ibáñez (que tuvo otro mal partido), pareció animarse la visita. A los 20 minutos, Alemán ejecutó un tiro libre que fue a buscar Manuel Guanini, quien cabeceó hacia atrás (prácticamente de espaldas al arco) y la pelota que pegó en el palo derecho de Orión que solo pudo mirar. Luz de alarma para Racing que ya no era más que el Lobo, y minutos de murmullo del público local.

El partido se hizo de ida y vuelta, por que Insúa a los 22 minutos por el lateral izquierdo se mandó al ataque y casi mete el segundo, pero su remate se fue desviado. Un minuto después Alemán remató cruzado, la pelota pasó por delante del arco y el Perla Ramírez no alcanzó a conectar.

Al menos los de Alfaro tenían síntomas de recuperación. Faravelli y Alemán manejaban la pelota y por momentos el que sufría ahora era la defensa blanquiceleste. Con un remate del pibe Ramírez que se fue desviado tras un centro de Faravelli casi llega el empate.

A los 42 minutos salió de ese momento incómodo el local con un contragolpe. Casi lo liquida el Pulpo González, pero cuando la pelota estaba por ingresar en el arco, Imperiale salvó en la línea.

Los albiazules estuvieron en partido hasta el final. Pudieron haberlo empatado, como haberlo perdido por más. En el complemento el Lobo reaccionó tras aquella etapa inicial para el olvido, pero se acordó tarde, no le alcanzó y terminó con las manos vacías otra vez.