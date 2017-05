Anuncian la inflación de abril, que rondaría el 2%

En los últimos 12 meses llegaría al 27%. Las subas que impactaron

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer el miércoles el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que según las primeras estimaciones de diversas consultoras privadas habría arrojado una suba cercana al 2%.

La primera en dar a conocer su estimación fue la consultora Elypsis, que para el área comprendida por capital federal y el Gran Buenos Aires calculó una suba de precios de 2,1% en abril, y del 27,4%, en los últimos doce meses.

Por su parte, la consultora Ecolatina, calculó que el IPC de abril tendrá una variación de 2%, por lo que consideró “imposible” que se logre la meta de inflación del 17% prevista por el Gobierno para todo el año.

Sólo en el primer cuatrimestre “los precios acumularon un alza que orilló 8,5%, la mitad de la suba que máxima prevista por el Banco Central para 2017”, destacó el informe de la consultora que dirige Lorenzo Sigaut Gravina.

Ecolatina señaló que para alcanzar la meta del Banco Central la inflación tendría que ser de “1,7% en mayo; 1,5% en junio; 1,2% en julio; 1% en agosto; 0,8% en septiembre; 0,6% en octubre; 0,4% en noviembre; y 0,2% en diciembre”.

Otra estimación la brindó el Estudio Bein y Asociados para quien el Relevamiento de Precios Minoristas registró una suba de 2,2% en abril. Con este aumento, la suba de los últimos 12 meses resultó del 27,4% desde el “pico” de 45,8% en junio pasado.

LAS TARIFAS

A la hora de desagregar los incrementos de abril, el trabajo de la consultora Bein & Asociados señala que es consecuencia de “una tercera parte por el aumento en la tarifa de gas residencial 30% en el mes.

Adicionalmente, impactaron en abril las cuotas de la educación formal e informal, habituales en marzo y abril, la estacionalidad propia de la indumentaria y el aumento en los precios de los alimentos, 1,9% frente al 2% de marzo, explicado en gran medida por un salto en el precio de las carnes y los lácteos.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró que “este año ya han aumentado (los servicios públicos) y no hay aumentos nuevos previstos. La sociedad lo percibe y sabe que vamos en la buena senda, eso es mejor que las soluciones mágicas”. El funcionario destacó que “se viene consolidando la recuperación” de la economía, y sostuvo que “hoy la pregunta ya no es si se terminó o no la recesión; la pregunta es cuándo se va a sentir, pero no si empezó”.