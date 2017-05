Comienza el primer juicio oral contra el ex vicepresidente Boudou

En este caso también están acusados un gestor, la titular de un registro Automotor y Agustina Kampfer

El ex vicepresidente Amado Boudou enfrentará hoy su primer juicio oral, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, inicie el debate por irregularidades en la trasferencia de un automóvil de su propiedad.

Los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg se reunirán hoy, a las 9, en los tribunales de Comodoro Py 2002 para comenzar el juicio, cuya apertura será transmitida en vivo por el Centro de Información Judicial.

Se trata del caso en el que se investigó al gestor Rodolfo Basiminai y a Boudou, además de a su ex pareja Agustina Seguín, por la transferencia de un vehículo Honda CRX a nombre del ex vicepresidente en 2003, con documentación presuntamente apócrifa.

En el banquillo estarán Boudou, Seguín, Basimaiani, Andrés Alberto Soto y María Taboada de Piñero, quien era jefa del Registro de la Propiedad Automotor número 2 de la capital federal cuando se produjo el registro del automóvil. La acusación estará a cargo de la fiscal Stella Maris Scandura, quien después del desfile de testigos definirá su acusación y, eventualmente, el pedido de penas. Este juicio se confirmó luego de que la Cámara Federal de Casación rechazara un pedido de suspensión a cambio de una “probation”, que había hecho uno de los gestores.

Esta es la causa más leve que tiene Boudou: también está acusado por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho en el caso Ciccone, y es investigado por enriquecimiento ilícito junto a su entorno familiar, incluida su ex pareja, Agustina Kampfer.

Durante sus años como funcionario, el también ex titular de la ANSeS llegó a acumular 69 denuncias penales en su contra, la mayoría de las cuales quedaron en el camino, y en este momento serían 10 las causas abiertas contra el economista.

Entre las causas más avanzadas y que le trajeron más dolores del cabeza al funcionario está el “caso Ciccone”, donde se lo acusa de utilizar al fondo The Old Fund para quedarse con la ex Ciccone Calcográfica. También con The Old Fund, Boudou, su socio José María Núñez Carmona y el presunto testaferro, Alejandro Vandenbroele, son investigados por tráfico de influencias y una presunta coima por $ 7,8 millones en un supuesto asesoramiento a Formosa.

PARTICIPE NECESARIO

En agosto de 2014, cuando Boudou era vicepresidente, el juez federal Claudio Bonadio lo procesó por considerarlo partícipe necesario del delito de falsedad ideológica de documento público y le trabó un embargo por 10.000 pesos.

Bonadio encontró numerosas irregularidades en la transferencia del vehículo Honda CRX, patente WYT716, que se realizó en la capital federal con papeles falsos.

Bonadio dio por acreditada la falsificación de documentos para transferir la radicación del auto desde la provincia de Buenos Aires hasta la capital federal y también que el entonces Vicepresidente carecía del formulario 08 certificado por el vendedor. A su criterio, mintió en su divorcio con la fecha en la que compró el vehículo porque hasta la numeración del motor había sido alterada.