Calles anegadas en varios puntos de la Región por las intensas lluvias

Vía Whatsapp, vecinos de distintos sectores de la Región enviaron material fotográfico este lunes para retratar cómo viene impactando en los barrios la intensa caída de agua que se registra esta mañana. Desde las 10.00 la lluvia no ha cesado y se mantiene el alerta por fuertes tormentas para La Plata, Berisso, Ensenada, Capital Federal y el norte de Buenos Aires.

En Los Hornos la situación ya comprometía el desplazamiento de los vecinos por las calles. Tal como lo gráfico una automovilista que se trasladaba por la zona, las calles ya acumulaban un importante nivel de agua.

En Punta Lara el nerviosismo y la preocupación por la acumulación de agua se apoderaban esta mañana de varios hogares de la zona. Desde varios puntos reclamaban por la falta de obras y en especial por los trabajos de limpieza de hojas y basura que no se vienen realizando de forma periódica. Un vecino de calle 110 y 13 mandó una serie de fotos que dan cuenta de la situación que se vive en ese punto de la Región.

La sensación de temor por lo que pueda suceder en las próximas horas también se vivía en City Bell. Desde la esquina de 461 y 13 c vecinos enviaron material para mostrar cómo el agua se había ganado toda una esquina. Exigen que se las tareas de limpieza se hagan regularmente para evitar que se tapen las zanjas.

En 459 entre 28 y 38 bis un frentista alertaba con indignación que se vienen pidiendo obras desde hace años pero pese a los insistentes reclamos que se han realizado una vez más son víctimas de las inclemencias climáticas. "No drenan las zanjas, no las limpian, llenas de pastizales, no tienen el ancho o profundidad necesaria. No hay control del estado cuando ponen tubos que achican el tamaño de las zanjas" señalaban desde City Bell.

Camino Centenario presentaba varios sectores anegados por la acumulación de agua. A la altura de Cantilo, la gran masa de agua que se había acumulado provocaba serios transtornos en la circulación.

Lautaro, vecino de 482 esquina 27, dio cuneta de la situación que se vivía antes del mediodía en Gonnet. Además de reclamar por la falta de limpieza en drenajes y alcantarillas el vecino indicó que están cansados de pedir que se lleven adelante las obras necesarias para evitar que se formen estas grandes lagunas cada vez que llueve.

Vecinos de Los Hornos expresaban esta mañana su preocupación por el avance del agua. En la zona de 153 y 66 una vecina retrataba con una serie de postales como el agua se acumulaba por las copiosas lluvias.

En Los Hornos, en la zona comprendida por las calles 153, 74, 76 y 152 los vecinos vivían minutos de desesperación por la gran cantidad de agua acumulada.

Vecinos de 155 entre 46 y 47 sufrían las inclemencias del tiempo.

Desde Gonnet alertaban por el aumento del caudal del Arroyo Don Carlos, en 497 y 25.

En 19, entre 514 y 515, los vecinos estaban en estado de alerta por el aumento en el nivel del agua.