Felipe Fort: "Yo no pedí tener esta vida, solo me tocó"

El joven contestó a las críticas por Instagram que recibió de varios usuarios

Felipe Fort decidió hacerle un homenaje a su padre y publicó una foto en Instagram con el mediático. A los pocos minutos, la ola de comentarios, muchos de ellos negativos, se hicieron sentir.

El adolescente, que hoy tiene 13 años, se defendió particularmente de un usuario que lo insultó diciéndole“putito presumido”. Felipe le contestó: "Mirá quien habla de que soy putito. Vos no viviste nada de lo yo viví. No falleció tu papá, tenés mamá y de seguro tu familia no se está peleando por la plata cuando hay gente que no tiene un peso".

Luego, el hijo de Fort agregó: "Yo no pedí tener esta vida. Solo me tocó. Así que andes puteando a la gente solo por lo de afuera cuando no conocés lo que pasa detrás de las cámaras y eso te lo digo por mi viejo".