El drama de una vecina de 34 años que aún no pudo obtener su DNI

Le impide cobrar la pensión por viudez para cuidar a sus dos hijos de 4 y 5 años

| Publicado en Edición Impresa

Valeria Ríos tiene 34 años. Nunca tuvo un documento nacional de identidad y lleva más de diez años de gestión ante el Registro de las Personas y la Justicia. La increíble historia tiene connotaciones dramáticas, ya que recientemente falleció su esposo y no puede cobrar la pensión para sostener a sus dos hijos de 4 y 5 años, y menos aún conseguir un trabajo estable.

Desesperada, contó que “tanto en el Registro provincial como nacional de las Personas me perdieron la documentación que llevé en reiteradas oportunidades. Lo mismo ocurrió con la Justicia, donde en la Defensoría Oficial que me asisten para conseguir el trámite extraviaron también la partida de nacimiento”.

La vecina que nació el 22 de noviembre de 1982 en Melchor Romero ahora reside en Ensenada y se traslada a La Plata para cumplir con un trabajo de empleada doméstica que lo hace de manera informal ante la falta de documentación. “De algo tengo que vivir. Todo lo que pude hacer siempre fue de favor, por la buena voluntad de la mayoría de la gente con la que me encontré en el camino”.

TODO DE FAVOR

Fue a la escuela primaria en Melchor Romero porque “me conocían y no me hicieron mayores problemas, asumiendo un riesgo importante para el colegio, ya que para el Estado soy una NN”. Y cuando tuvo que conseguir medicamentos también obtuvo la buena voluntad de los médicos y enfermeros de las salitas sanitarias a las que concurrió, según cuenta la mujer que busca terminar con esta pesadilla administrativa.

Ríos contó que su madre, que vino a La Plata desde Santiago del Estero, por razones que ella desconoce, nunca la inscribió. Y cuando quiso conseguir trabajo se encontró con una mujer que la ayudó a darle el puesto a cambio de que ella obtenga su documento nacional de identidad. Incluso, se ofreció acompañándola a diferentes dependencias oficiales para conseguir esa documentación que le abre las puertas a cualquier ciudadano para llevar a cabo tareas esenciales.

Su pareja, Héctor Tevez, anotó a sus hijos con su apellido y eso le permitió a los chicos acceder a la escolaridad y otros beneficios básicos. Su compañero falleció y ahora atraviesa un drama porque no puede cobrar la pensión.

Pero Valeria quiere poner en orden su identidad y según cuenta, “en la defensoría a cargo de la doctora Mabel Bozzi y en el Registro de las Personas de Los Hornos, no hicieron las cosas como corresponde y yo aún sigo sin documentación”. Y agregó, “tengo hermanas que hicieron el trámite en otras defensorías y tuvieron la suerte de tener el documento en seis meses y hasta votaron”.

“Ya no se a quien recurrir, por eso quiero hacer público este reclamo para que algún funcionario tome cartas en el asunto y me permita tener algo básico para cualquier vecino, un documento nacional de identidad, que me abre las puertas para cobrar la pensión que permita sostener los gastos que genera tener dos hijos pequeños, conseguir quizás otro trabajo, tener aportes y ser reconocida por el Estado”.

INCONVENIENTES

No contar con el documento nacional de identidad genera numerosos inconvenientes. Por ejemplo, una persona sin este documento básico no puede trabajar en blanco, ni de manera independiente, porque no se puede obtener número de CUIL ni CUIT; no puede acceder a beneficios de la seguridad social como la jubilación, la Asignación Universal por Hijo, ayuda por discapacidad, entre otros; no puede votar; no se puede casar; no puede tener licencia de conducir; no puede tener una cuenta bancaria; no puede salir del país; ahora tampoco puede ir a la cancha ni viajar en colectivo; si bien muchas escuelas permiten (deben hacerlo) el ingreso de alumnos indocumentados, en muchos casos no pueden otorgarles diplomas ni certificados de cursos completados. En algunos hospitales (aunque no debería suceder) las personas sin DNI no reciben tratamientos médicos.

GESTION

Pasados los 40 días del recién nacido, la inscripción está fuera del plazo legal. Sin embargo, hasta que el menor cumpla 12 años, los padres pueden realizar el trámite con dos testigos que acrediten el vínculo en el Registro Civil correspondiente al distrito donde fue el nacimiento. Se complican la situación una vez que la persona pasa los 12 años. A partir de entonces, se debe llevar a cabo un juicio de inscripción fuera de término, a través de un trámite en la Justicia Civil competente y con la intervención de un abogado. Este proceso suele demorar mucho tiempo.

Para iniciar el juicio de Inscripción fuera de término primero hay que dirigirse a la Defensoría Civil próxima al domicilio de residencia del indocumentado con la constancia de Parto si la posee. En caso que no la tenga, la mayor precisión posible de fecha y lugar del nacimiento si el mismo fue en un hospital. En caso que el parto se haya llevado a cabo en un hogar particular o en la calle acercar a dos adultos en condiciones de ser testigos de dicho nacimiento. El juicio de inscripción fuera de término es la herramienta legal por la cual el indocumentado podrá acceder a tramitar su DNI luego de resolver tres incógnitas: que una persona nació y no fue inscripta; que no esta anotada con otro nombre; que existe relación entre su edad presunta y su masa corporal.

El juicio comienza cuando el Defensor, por medio de un oficio Judicial, solicita al Registro Provincial donde se haya llevado a cabo el parto, si existe constancia de que una mujer (allí irán los datos de la Madre de la persona indocumentada) dio a luz a un niño /a en la fecha y el hospital señalado.

Si no fue inscripto al nacer, el Registro Provincial de las Personas entregará un certificado Negativo que demostrará que un niño /a nació y no fue inscripto.

¿Cómo demostrar que no está anotado/a con otro nombre la persona indocumentada?. En el transcurso del juicio el juez solicitará se busque por medio de huellas dactilares si la persona que dice estar indocumentada no está inscripta. Al no aparecer inscripción alguna, se podrá demostrar que el indocumentado no está inscripto con otro nombre.