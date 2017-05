Las Canarias cantaron victoria bajo la lluvia

Se impusieron a Centro Naval por 20 a 5, en Gonnet

| Publicado en Edición Impresa

Por MARIANO DI COSIMO

La Plata RC supo sortear la intensa lluvia, mostró oficio y vocación ofensiva para derrotar a Centro Naval 20 a 5, en el partido que marcó el debut de ambos equipos en el torneo Femenino de Rugby, que organiza la URBA en modalidad “Ten”.

En el arranque con La Plata bien plantado adelante en el terreno se hizo fuerte en las situaciones de contacto. Es así que a los 8’ desde un scrum ganado por las “Canarias”, finalizó con try de Soto que empezó a gravitar por su velocidad.

Minutos después aprovechando el desconcierto de las “Marineras”, Carolina Soto volvió a apoyar para La Plata, dando cuenta del poderío del conjunto amarillo con lo que el parcial se cerró 10 a 0.

En el complemento, el tono del encuentro no varió, porque las dirigidas por Bricchetti, Roan y Torrijos fueron por más. A los 26’ estiró la cuenta Del Percio con otro try.

Centro Naval solo pudo inquietar con el try de Otero. Igualmente el conjunto de Gonnet llevo los hilos del encuentro tan es así que a poco del final a puro topetazo, Magalí Fazzi tuvo su try para rubricar el contundente resultado de 20 a 15.

Al final del encuentro este medio dialogó con Carolina Soto, wing canaria, que brindó sus sensaciones en el encuentro: “Estamos muy contentas por teníamos muchas ganas de jugar este tipo de torneo. Estuvo muy bueno como nos complementamos entre todas”, expresó la jugadora de La Plata RC; mientras que en cuanto a su efectividad en el ingoal subrayó: “Practiqué mucho el pase afuera y por suerte sirvió para ayudar al equipo”.

EL EQUIPO AMARILLO

Esta fue la formación de La Plata RC en el partido de ayer: L. Díaz, C. Manzanares, R. Polanski, A. Pan, J. Bialecamie, M. Fazzi, L. Petraccaro (C), S. Del Percio, S. Cerisola y C. Soto. Entrenadores: F. Torrijos, D. Bricchetti, J. Roan.

Tries: C. Soto (2), S. Del Percio y M. Fazzi. Descontó: Y. Otero (CN). Ingresó: ST A. Wilkinson (LP). Arbitro: F. Chiarlo. Cancha: La Plata.