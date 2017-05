A Santa se le escapó en el final

Por su parte, Universitario “A” cayó con Mitre 4 a 2

ASanta Bárbara “A” se le escapó el triunfo sobre el final, ya que en la jornada de ayer igualó como visitante frente a San Martín 2 a 2, en el marco de un partido pendiente de la cuarta fecha del torneo Metropolitano de Hockey Caballeros de Primera División.

Dicho encuentro, en realidad, había comenzado a disputarse el pasado sábado 8 de abril, en la cancha del CeNARD, pero a los 15 minutos de juego, los jueces decidieron suspenderlo como consecuencia de las adversas condiciones climáticas.

En ese momento, los caballeros de Santa Bárbara se encontraban abajo en el marcador (0-1). En los minutos restantes -que se jugaron ayer en cancha de arena de San Martín-, Santa Bárbara lo dio vuelta con tantos de Juan Valeriano Mardones y Juan Manuel Paolini, pero sobre el final llegó el empate para los locales por medio de Gastón Martín, a través de un córner corto. Cabe destacar que en el equipo de Martín Herrero volvió a jugar Felipe Oleastro, que este martes regresó a nuestra ciudad luego de disputar la Liga de Bélgica.

Por su parte, Universitario “A” -también por el torneo de Primera División Caballeros- cayó en su visita a Mitre 4 a 2. Los dos goles de la “U” fueron conquistados por Franco Cavassa y Guido Napolitano.

En lo que respecta a la Primera División B de Caballeros no se pudo jugar ninguno de los tres partidos que debían jugar los equipos platense por lo que quedaron postergados: Berazategui vs Estudiantes, Santa Bárbara “B” vs San Fernando “B” y Universitario “B” vs Buenos Aires C. School.

En lo que respecta a las damas, Gimnasia suspendió su partido frente a Padre Mario por la Primera F5; mientras que las chicas de Estudiantes “C” le ganaban a Banco Central 1 a 0 (gol de Sol Recalde), cuando a los 24 minutos de la primera parte se suspendió por la lluvia. Dicho partido, que correspondió a la Primera F6 del torneo Metropolitano femenino, se estaba disputando en el Country Club de City Bell.