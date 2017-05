“Anto”, la chica del video viral: “Sufrí por las burlas”

En una entrevista telefónica habló respecto a todo lo sucedido tras grabarse en la pileta de su casa

Antonella se hizo famosa por un video que grabó en la pileta de su casa y provocó burlas de muchos usuarios en redes sociales, incluso famosos."¡Hola, hola! Soy Anto. Acá un calor… está linda la pile, ¡miren!", fue una de las frases que dijo la joven de 23 años a través de un Facebook Live.

En una entrevista telefónica con un programa televisivo, la joven, que sufre una discapacidad mental leve, contó: "La gente me para y me pregunta si soy la del video y quieren sacarse fotos y videos conmigo… Me invitan a boliches".

Además admitió que las críticas le dolieron mucho: "Sufrí por las burlas. Toda la gente me hizo burla, famosos, todos". Y agregó: "Lloré mucho. Soy muy llorona, igual que mi mamá".

Antonella aseguró que estaba arrepentida de hacer este video, pero que le gustaría trabajar y convertirse en una youtuber.